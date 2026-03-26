La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anuncian bloqueo terminando Semana Santa.

David Estévez, presidente de la ANTAC, exhibió que pese a mesas de trabajo y que incluso ya están por llegar a pláticas con Claudia Sheinbaum, sus peticiones firmadas se están quedando en promesas.

Transportistas y agricultores anuncian paro tras Semana Santa

Tras un mega paro que bloqueó todas las carreteras de la República Mexicana sucedido en 2025, la ANTAC y los agricultores anunciaron un nuevo paro tras Semana Santa.

El presidente de la ANTAC compartió que pese a las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y otras dependencias de gobierno, no han accionado en las promesas que les hicieron y les firmaron.

Por otra parte, explicó que aunque ya están por llegar con Claudia Sheinbaum a abrir el diálogo junto a los agricultores, han decidido hacer el paro nacional el lunes 6 de abril de 2026.

“Ya estamos a nivel presidencia, ya estamos en eso (...) No vemos claro, por lo tanto, los campesinos, los agricultores, los transportistas, hombres camión de este país estamos convocando a un paro nacional que iniciará el 6 de abril”. David Estévez, presidente de ANTAC.

David Estévez argumentó que la inseguridad -con homicidios y robos- en las carreteras sigue, así como extorsión por autoridades municipales, federales y ministeriales a transportistas, acusando que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) no tiene insumos para los reemplacamiento y que incluso no les han ni plastificado las licencias.

“No vemos ningún interés en que se resuelva lo que estamos viviendo en carretera (...) no les preocupa realmente el apoyar a estos dos sectores [transportistas, agricultores] la subida de combustible (...) no hay una respuesta exacta“. David Estévez, presidente de ANTAC.

Demandas de agricultores tampoco han sido atendidas

Transportistas y agricultores se suman una vez más para un paro nacional, pues el FNRCM tampoco ha tenido solución a sus demandas.

En voz de Estévez, los agricultores también están teniendo problemas con las falsas promesas que el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, hizo sobre la compra de cosecha durante todo el año “poco a poco para que no se echara a perder” el producto.