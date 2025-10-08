Familia de B-King no cree que su expareja, Marcela Reyes, esté involucrada en su muerte o en la de Regio Clown.

Adriana Salazar y Estefanía Agudelo, madre y hermana de B-King, dieron una entrevista en el podcast Más allá del silencio y hablaron de la relación del cantante con su ex.

Familia de B-King no creen que Mariela Reyes esté involucrada en su asesinato

A casi un mes de la muerte de Bayron Sánchez Salazar y José Luis Herrera -Regio Clow- la familia de B-King hablaron de su muerte y descartan a una presunta sospechosa.

Adriana Salazar confirmó que Bayron Sánchez tuvo problemas con Marcela Reyes -de 35 años de edad- pero no cree que esté involucrada en su asesinato.

“Sí hubo amenazas meses antes por parte de su exesposa, Marcela, en un comunicado de su equipo de trabajo le envían un mensaje a mi hermano, él hace la denuncia pública y él dice que teme por su vida” Estefanía Agudelo, hermana de B-King

La familia de B-King confirmó que el equipo de trabajo de Marcela Reyes amenazó a B-King, pero no creen que ellos sean cómplices de su asesinato.

“No prestamos mucha atención a eso (a las amenazas) son peleas de pareja y no creo que pase nada” Adriana Salazar, madre de B-King

La madre de B-King fue cuestionada sobre si cree que Marcela Reyes cumplió su amenaza y respondió: “No lo quiero creer, no”.

Tras la muerte de B-King, Marcela Sánchez compartió varias historias en Instagram para pedir justicia por la muerte de su expareja.

Además, mostró disponibilidad para hablar con las autoridades mexicanas y colombianas, para que se descartara su participación en la muerte de B-King.

Marcela Reyes y su expareja, B-King (Instagram/@marcelareyes)

Madre de B-King revela que Marcela Reyes mintió

Desde la desaparición de B-King el 16 de septiembre en la CDMX, Marcela Reyes compartió su ficha de búsqueda y aseguró que mantenía contacto con la hermana del cantante.

Posteriormente, Marcela Reyes aseguró que ella no tenía problemas con B-King, pues habían hablado sobre su relación meses antes de su muerte.

Ante estas declaraciones, Adriana Salazar desmintió que B-King haya hecho la pases con Marcela Reyes: “No, no es verdad”.

Marcela Reyes y B-King fueron pareja durante siete años, y la madre del cantante narra que mantuvieron una buena relación solo los primeros años.

“No podemos decir que se perdonaron, eso sí es mentira. Ella a mí no me ha dicho nada (...) Bayron nunca volvió a hablar con ella” Mamá de B-King

Hasta el momento, no ha evidencia de que Marcela Reyes esté involucrada en la muerte de B-King y señalan como responsable de su asesinato al grupo criminal Los Pesados.