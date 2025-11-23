Transportistas y agricultores advirtieron de un mega bloqueo el próximo 24 de noviembre en diferentes carreteras y vialidades afectadas de todo México.

Este bloqueo del próximo 24 de noviembre será organizado por:

Asociación Nacional de Transportistas

Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano

Movimiento Agrícola Campesino

Quienes desde redes sociales han advertido a la población en general y pedido que tomen sus precauciones para evitar que se queden atrapados en las carreteras.

En el caso del Valle de México que comprende de la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México, también se verán afectaciones.

Bloqueo de agricultores (Michelle Rojas/SDPnoticias )

Carreteras y vialidades afectadas en el Valle de México por bloqueo del 24 de noviembre

estas son las carreteras y vialidades afectadas en el Valle de México por el próximo bloqueo del 24 de noviembre:

Autopista México-Querétaro

Autopista Naucalpan-Ecatepec

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Toluca

Autopista México-Puebla

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista México-Cuernavaca-Acapulco

Así como:

Vía José López Portillo

Avenida Gustavo Baz Prada

Boulevard Lomas Verdes

De acuerdo con este reporte, el cierre de estas carreteras, vialidades y autopistas será el próximo lunes 24 de noviembre a partir de las 08:00 horas.

Además, también se emiten recomendaciones a los automovilistas como:

Evitar viajes no esenciales

Monitorear redes oficiales

Llenar el tanque de combustible

Considerar transporte alternativo

Se prevé que este bloqueo del próximo 24 de noviembre afecte a otros estados de la República Mexicana como:

Aguascalientes

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas