Transportistas y agricultores advirtieron de un mega bloqueo el próximo 24 de noviembre en diferentes carreteras y vialidades afectadas de todo México.
Este bloqueo del próximo 24 de noviembre será organizado por:
- Asociación Nacional de Transportistas
- Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano
- Movimiento Agrícola Campesino
Quienes desde redes sociales han advertido a la población en general y pedido que tomen sus precauciones para evitar que se queden atrapados en las carreteras.
En el caso del Valle de México que comprende de la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México, también se verán afectaciones.
Carreteras y vialidades afectadas en el Valle de México por bloqueo del 24 de noviembre
estas son las carreteras y vialidades afectadas en el Valle de México por el próximo bloqueo del 24 de noviembre:
- Autopista México-Querétaro
- Autopista Naucalpan-Ecatepec
- Autopista México-Pachuca
- Autopista México-Toluca
- Autopista México-Puebla
- Circuito Exterior Mexiquense
- Autopista México-Cuernavaca-Acapulco
Así como:
- Vía José López Portillo
- Avenida Gustavo Baz Prada
- Boulevard Lomas Verdes
De acuerdo con este reporte, el cierre de estas carreteras, vialidades y autopistas será el próximo lunes 24 de noviembre a partir de las 08:00 horas.
Además, también se emiten recomendaciones a los automovilistas como:
- Evitar viajes no esenciales
- Monitorear redes oficiales
- Llenar el tanque de combustible
- Considerar transporte alternativo
Se prevé que este bloqueo del próximo 24 de noviembre afecte a otros estados de la República Mexicana como:
- Aguascalientes
- Baja California
- Chiapas
- Chihuahua
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Cabe recordar que en este bloqueo también se prevé que se impida el paso a aduanas fronterizas del norte de México.