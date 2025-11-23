Transportistas y agricultores advirtieron de un mega bloqueo el próximo 24 de noviembre en diferentes carreteras y vialidades afectadas de todo México.

Este bloqueo del próximo 24 de noviembre será organizado por:

  • Asociación Nacional de Transportistas
  • Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano
  • Movimiento Agrícola Campesino

Quienes desde redes sociales han advertido a la población en general y pedido que tomen sus precauciones para evitar que se queden atrapados en las carreteras.

En el caso del Valle de México que comprende de la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México, también se verán afectaciones.

Agricultores y transportistas se unieron para llevar a cabo protestas por el control de precios y contra las extorsiones e inseguridades carreteras
Bloqueo de agricultores (Michelle Rojas/SDPnoticias )

Carreteras y vialidades afectadas en el Valle de México por bloqueo del 24 de noviembre

estas son las carreteras y vialidades afectadas en el Valle de México por el próximo bloqueo del 24 de noviembre:

  • Autopista México-Querétaro
  • Autopista Naucalpan-Ecatepec
  • Autopista México-Pachuca
  • Autopista México-Toluca
  • Autopista México-Puebla
  • Circuito Exterior Mexiquense
  • Autopista México-Cuernavaca-Acapulco

Así como:

  • Vía José López Portillo
  • Avenida Gustavo Baz Prada
  • Boulevard Lomas Verdes

De acuerdo con este reporte, el cierre de estas carreteras, vialidades y autopistas será el próximo lunes 24 de noviembre a partir de las 08:00 horas.

Además, también se emiten recomendaciones a los automovilistas como:

  • Evitar viajes no esenciales
  • Monitorear redes oficiales
  • Llenar el tanque de combustible
  • Considerar transporte alternativo

Se prevé que este bloqueo del próximo 24 de noviembre afecte a otros estados de la República Mexicana como:

  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Colima
  • Durango
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Zacatecas

Cabe recordar que en este bloqueo también se prevé que se impida el paso a aduanas fronterizas del norte de México.