Ciudadanos por Sinaloa expresaron su respaldo al paro nacional convocado por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), previsto para el lunes 6 de abril de 2026.

La organización denunció abandono institucional y falta de condiciones de seguridad para productores y transportistas, sectores golpeados por la violencia y el incumplimiento de acuerdos.

El paro convocado por ANTAC contempla bloqueos en vialidades, aduanas y fronteras, en demanda de acciones concretas para mejorar precios de garantía, reducir costos del diésel y proteger la producción nacional.

Sinaloa respalda paro nacional del campo y transportistas

Ciudadanos por Sinaloa compartieron un comunicado para expresar su apoyo al paro nacional del campo y transportistas; denuncian abandono de las instituciones a estos sectores.

“La realidad ha superado los discursos. La violencia, la incertidumbre y el abandono institucional han generado un entorno insostenible para miles de familias, productores, empresarios, trabajadores y ciudadanos que hoy enfrentan una crisis que no distingue sectores ni actividades” Ciudadanos por Sinaloa

Ciudadanos por Sinaloa respaldan el paro nacional de agricultores y transportistas (Especial )

La organización sinaloense denuncia que productores y transportistas enfrentan el incumplimiento de acuerdos, seguridad y falta de condiciones óptimas para trabajar, por lo que se ven obligados a exigir sus derechos.

“Reconocemos su lucha y expresamos nuestra solidaridad con este movimiento. Ninguna lucha legítima debe quedar sola. Hoy el campo levanta la voz, ayer fueron otros sectores, mañana pueden ser más” Ciudadanos por Sinaloa

Ciudadanos por Sinaloa destaca que la crisis de seguridad en el estado ha afectado a productores, transportistas, comerciantes y familias sinaloenses.

Es por eso que hacen un llamado a que la sociedad se una ante la adversidad que se vive en el país y se solidaricen con la lucha de los agricultores y transportistas.

“Sinaloa necesita que sus sectores no caminen por separado. Porque cuando las causas se encuentran se convierten en un movimiento. Hoy, desde este espacio ciudadano, afirmamos con claridad: no más luchas en solitario, no más indiferencia, no más silencio” Ciudadanos por Sinaloa

¿Habrá paro nacional del campo y transportistas? Esto se sabe

El Frente Nacional por el Rescate del Campo y la ANTAC se reunieron en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para discutir varios puntos durante 12 horas.

Pese al diálogo, las dos organizaciones confirman que el 6 de abril habrá paro, por lo que bloquearán vialidades, aduanas y zonas fronterizas.

Los líderes de ambas organizaciones expresaron que no necesitan compromisos por parte de las instituciones, más bien acciones.

El Frente Nacional por el Rescate del Campo y la Asociación Nacional de Transportistas han destacado las principales problemáticas:

Falta de apoyo al campo mexicano

inseguridad en las carreteras

alto costo del diésel

Agricultores exigen que se mejoren los precios de garantía, protección a la producción nacional y financiamiento para el sector.