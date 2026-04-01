David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), mantiene bloqueo para el lunes 6 de abril luego de la falta de resultados en temas como la seguridad y extorsión en carreteras.

“El diálogo está abierto, pero de que me sirve a mi dialogar si no hay resultados, tanto para el sector transportista, como para sector campesino” David Estévez

Pese a las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), David Estévez denuncia la falta de soluciones concretas sobre el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) al diésel, por lo que se mantiene el bloqueo.

ANTAC mantiene bloqueo tras falta de resultados pese a diálogo con Segob

En entrevista con Azucena Uresti, David Estévez señaló que por el momento se mantiene el bloqueo para el lunes 6 de abril.

“Muy lamentablemente yo creo que sí nos vamos al paro, en un 90 por ciento nos vamos a paro el día lunes” David Estévez

🔴 Transportistas y campesinos anunciaron un paro nacional indefinido a partir del 6 de abril, ante la falta de resultados en las mesas de diálogo con el gobierno.



“¿De qué me sirve el diálogo si no vemos resultados tanto para el sector transportista como para el sector… pic.twitter.com/JD1oEkMorQ — Azucena Uresti (@azucenau) April 1, 2026

David Estévez confirmó que el diálogo con las autoridades se mantiene; sin embargo, señaló que este no tiene sentido ya que no se han respetado los acuerdos a los que habían llegado.

Reconoció que sí ha habido mesas de diálogo, pero hasta el momento no hay resultados sobre la inseguridad y extorsión que se viven en las carreteras.

“Vemos cada día inseguridad, extorsión, muy poca atención para el transporte en carreteras” David Estévez

David Estévez destacó que la propuesta del secretario de Economía es una copia de la propuesta que realizó Vicente Fox en su momento.

Señaló que la oferta es perjudicial para los transportistas, ya que es económicamente inviable para ellos, además de que no les sirven unidades nuevas ante la inseguridad que se viven en las carreteras.

David Estévez destacó que no hay condiciones dignas ni seguras para los transportistas, pues sigue la corrupción en retenes

David Estévez señala que el IEPS al diésel es un tema fundamental para evitar bloqueo

Al ser cuestionado sobre qué resultados esperan en estos días para evitar el megabloqueo del lunes, David Estévez señaló que el IEPS al diésel es un tema fundamental.

Destacó que las autoridades aseguraron a los transportistas que dialogarían con gasolineros para bajar el costo, pero no han visto resultados.

Además de que esperan que quiten los retenes de Sonora de:

San Luis Río Colorado

San Blas

San Roberto

Los cuales, según David Estévez, han causado muchos problemas a los transportistas por la corrupción que existe.

Y destacó que las autoridades defienden los retenes asegurando que son por seguridad, aunque estos no brindan esa función.

Y es que, asegura que los transportistas siguen siendo asaltados y si de verdad las autoridades quisieran aumentar la seguridad de vigilancia recurrirían a otros métodos como el uso de drones.