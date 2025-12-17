La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) advirtió que habrá un impacto severo en el transporte de carga si se registra una reanudación de los bloqueos carreteros.

El mensaje de la CANACAR tiene lugar luego de que grupos de agricultores y transportistas anunciaran que reanudarán bloqueos en carreteras federales y estatales en vísperas del comienzo de las vacaciones de fin de año.

CANACAR advierte afectaciones si se reanudan bloqueos carreteros en fiestas decembrinas

A través de un comunicado, la CANACAR externó su preocupación al advertir un fuerte impacto para en el transporte de carga en caso de que se reanuden los bloqueos carreteros.

En su mensaje, CANACAR señaló que este tipo de acciones son ineficaces para resolver cualquier demanda, al tiempo que además repercuten directamente en la sociedad, la economía y atentan contra el derecho al libre tránsito.

Por ello, la organización acusó que los grupos de agricultores y transportistas que están promoviendo la reanudación de los bloqueos deberán asumir la responsabilidad ante todas las afectaciones económicas, sociales y de seguridad que estos generen.

La CANACAR indicó que los bloqueos, en el inicio de las fiestas decembrinas, afectarán un gran movimiento de personas y mercancías que buscan llegar a su destino para estas fechas.

Este grupo subrayó que el autotransporte de carga es un eslabón estratégico para la distribución de medicamentos, alimentos, combustibles y otros insumos, por lo que bloqueos generarán una interrupción en la distribución de estos productos.

Ante este escenario, la CANACAR lanzó un llamado a las autoridades para que resguarden el derecho al libre tránsito, además de pedir a agricultores e integrantes de transporte de carga ponderar el diálogo para resolver sus demandas.