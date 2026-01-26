David Estévez, el líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) denunció la desaparición del hijo de una trailera en Colima, quien también se dedica al transporte.

Omar Eliseo Rosales Hernández desapareció el 14 de enero en Manzanillo, Colima, luego de que fue a un cajero a retirar dinero en espera de iniciar su ruta como trailero.

Pese a las mesas de trabajo y denuncias que la ANTAC ha puesto con la Secretaría de Gobernación (Segob), David Estévez señala “la inseguridad sigue” para los traileros.

El líder de la ANTAC señaló que solamente en lo que va del año tienen 21 conductores de tráiler desaparecidos, sumado el hijo de una trailera en Colima que también se dedicaba al transporte.

En entrevista con Rocío Hernández, la trailera madre del joven desaparecido, con Azucena Uresti, esta explicó que su hijo estaba por iniciar su ruta en el trailer cuando desapareció.

Hernández dijo que los hechos con su hijo Omar Eliseo Rosales Hernández sucedieron en la madrugada cuando decidió ir al cajero en Torre Puerto en Manzanillo, Colima a bordo de su tráiler y ahí fue donde desapareció.

“El tractocamión quedó estacionado [en el cajero] y hasta la fecha no hemos encontrado rastro de él (...) Él estaba en espera para que le dieran su ruta [maniobra]”. Rocío Hernández, madre de Omar Eliseo Rosales Hernández.

Aunque Hernández ya se acercó a la Fiscalía en Manzanillo, asegura que “no quieren pedir cámaras” aunque en Torre Puerto hay vigilancia. Además de que no ha tenido ni llamada de rescate por su hijo, descartando secuestro.

Por otra parte, explicó que su hijo se suma a los 9 desaparecidos en Manzanillo, Colima, “bajo las mismas condiciones”, apuntando que solo los conductores están desapareciendo y los vehículos los dejan.

A su vez, David Estévez señaló que tristeza que le causa la desaparición de Omar Eliseo Rosales Hernández de 26 años de edad, asegurando “es un chamaco” que buscó trabajo de trailero para comenzar a ganar dinero.

David Estévez, el líder de la ANTAC, dio a conocer la desaparición del hijo de una trailera en Colima, acusando que esa es la muestra de que la inseguridad sigue para los operadores.

El líder transportista aseguró que en lo que va de enero 2026 hay 21 operadores desaparecidos, subrayando que dentro de ellos hay un convoy de 8 desaparecidos, hecho sucedido el 21 de enero.

“Tenemos 13 desaparecidos en enero y antier un convoy en Tamaulipas con 8 personas también desaparecieron (...) Ya salimos con mucho miedo, con temor”. David Estévez, el líder de la ANTAC.

Asimismo, David Estévez apuntó que estas 21 desapariciones se dieron en las carreteras y por ello piden la intervención de autoridades no solo mesas de trabajo para el diálogo.