David Estévez es el líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), una de las agrupaciones que convocó los bloqueos para este lunes 24 de noviembre; te decimos quién es él.

A través de redes sociales, la ANTAC aseguró que las autoridades han amenazado con abrir una carpeta de investigación en contra de su líder, David Estévez, por las recientes movilizaciones.

Pero ¿quién es David Estévez? Te decimos todo lo que se sabe del líder de la ANTAC, agrupación detrás de los bloqueos de transportistas en varias entidades de la República.

¿Quién es David Estevez Gamboa? (Redes sociales)

¿Quién es David Estévez?

David Estévez Gamboa es el actual líder de la ANTAC, que ha convocado a las movilizaciones de este lunes 24 de noviembre, En sus redes sociales se describe no solo como transportista, sino como activista social y analista político.

La ANTAC anunció que las autoridades amenazaron a David Estévez por la participación de más de un millón de trasportistas en los bloqueos, acción que fue celebrada.

¿Qué edad tiene David Estévez?

La edad de David Estévez es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es David Estévez?

Dado que David Estévez nació el 27 de julio, su signo zodiacal es Leo.

¿David Estévez está casado?

No hay información pública que compruebe que David Estévez este casado.

¿David Estévez tiene hijos?

De acuerdo con la información, David Estévez tiene al menos un hijo.

¿Qué estudió David Estévez?

La trayectoria académica de David Estévez es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de David Estévez?

Como líder de ANTAC, David Estévez se ha vuelto una figura clave en la lucha por la seguridad en las carreteras, denunciando extorsiones, retenes ilegales y abusos hacia transportistas.

El líder de la ANTAC ha llamado a paros nacionales en diversas ocasiones y ha sido parte de mesas de diálogo con autoridades federales para buscar soluciones al problema de inseguridad.