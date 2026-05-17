Enrique Inzunza, senador morenista, aseguró que sigue en Sinaloa y negó tener contacto con autoridades de Estados Unidos en un mensaje por redes sociales.

“Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. (...) Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta” Enrique Inzunza, senador de Morena en X

El senado Inzunza es uno de los 10 señalados por la Corte de Distrito Sur de Nueva York de tener vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, acusaciones que califica de “mendaces y que carecen de todo sustento”.

El mensaje del senador ocurre tras la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa en Estados Unidos, y entrega de Enrique Díaz, exsecretario de finanzas de la misma entidad, ambos señalados por vínculos con el Cártel de Sinaloa de la administración Rocha Moya.

Enrique Inzunza sigue en Sinaloa y niega contacto con Estados Unidos (@InzunzaCazarez)

Enrique Inzunza asegura que será su propio abogado tras acusaciones de Estados Unidos

Además en su mensaje, Enrique Inzunza afirmó que es falso lo que se publica por “medios de la derecha” sobre contacto alguno con autoridades extranjeras.

Ante ello, asegura que no tiene ni contratará con abogados para defender su proceso ante autoridades estadounidenses que solicitan su extradición.

Señaló que “no hay razón para ello” porque es abogado de sí mismo y le basta su probidad.

En su mensaje, el senador agregó que si las autoridades mexicanas lo requieren, él acudirá de manera personal y puntualmente por este caso, conforme a sus atribuciones constitucionales.

Enrique Inzunza asegura que es un hombre verídico y de instituciones

A su vez, en su mensaje, el senador Inzunza se describió así mismo como un “hombre verídico y de instituciones”, que siempre ha servido a su estado y su país con rectitud, compromiso y honor.

Agregó que “uno es lo que ha sido toda su vida”, recalcó que su honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad.

¿De qué acusa Estados Unidos al senador Enrique Inzunza?

Cabe recordar que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Enrique Inzunza de tener nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Además de utilizar su poder político como secretario general de Gobierno de Sinaloa de 2021 a 2024, y después como senador, para facilitar y permitir el tráfico de drogas a Estados Unidos como: