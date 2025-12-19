Ricardo Salinas Pliego ya se pronunció por la oferta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de un descuento del 39% para pagar sus deudas fiscales.

A través de sus redes sociales el empresario, dueño de Tv Azteca aprovechó para pronunciarse sobre este tema donde ahora el SAT calcula hasta 51 mil millones de pesos de deuda que debe de pagar al Gobierno de México por impuestos.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del 19 de diciembre de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT dio a conocer cuál sería el pago que podría hacer Salinas Pliego, recordando el descuento que le ofrece la ley fiscal.

Salinas Pliego dice que podría pagar su deuda tras el descuento fiscal del SAT

Con un breve comentario en redes sociales, el empresario dueño de Tv Azteca y Grupo Salinas, compañía que debe dinero al SAT, se pronunció por este ofrecimiento del Gobierno de México.

Asegurando que podría pagar esta deuda que tiene con el SAT y listo, pero cuestionó “¿qué más?” posiblemente podría pasar y se fue en contra nuevamente de Antonio Martínez Dagnino.

Pese a este comentario del empresario Ricardo Salinas Pliego, no quiso revelar desde cuándo podría pagar y si es que aceptaría el descuento del 39% que le ofrece el SAT.

“Pagamos y listo, ¿qué más? Se les está acabando su narrativa y el Tony tiene mucha cola que le pisen.” Ricardo Salinas Pliego, empresario

Pagamos y listo, ¿qué más? Se les está acabando su narrativa y el Tony tiene mucha cola que le pisen. https://t.co/5odX4lSzf6 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025

Cabe recordar que el SAT le ofrece pagar a Ricardo Salinas Pliego 51 mil millones de pesos para el próximo año 2026.

Según explicaron en la mañanera del pueblo del 19 de diciembre, este cantidad a pagar se debe a la actualización y los accesorios que se calculan mensualmente conforme con las leyes fiscales, acorde con el último dato que corresponde al mes de diciembre.

Por lo que si se le aplica este descuento del SAT que es por ley al empresario Ricardo Salinas Pliego, él podría pagar hasta 31.11 mil millones de pesos.