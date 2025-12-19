Ricardo Salinas Pliego, empresario dueño de Grupo Salinas dice esperará a enero de 2026 para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le desglose su adeudo fiscal con el Gobierno de México.

A través de sus redes oficiales el empresario emitió un mensaje del que aseguró su disposición de pagar sus deudas con el SAT con base a la certidumbre jurídica y a un marco de legalidad.

Cabe recordar que desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 19 de diciembre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, anunció que el empresario podría obtener hasta un 39% de descuento en caso de pagar sus deudas fiscales según lo que establece la ley, por la cantidad de 31.11 mil millones de pesos.

En atención a lo expresado por la presidente hoy en la mañanera, considero importante precisar la postura de @gruposalinas.



Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para… — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025

Salinas Pliego quiere cerrar diferencias con el Gobierno de México y esperará a enero de 2026 para que el SAT desglose su adeudo fiscal

A través de este mensaje Ricardo Salinas Pliego mostró su disponibilidad de cerrar diferencias con el Gobierno de México y dar por concluido ese capítulo.

Aseguró que por su “parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución”.

En este sentido niega que hayan buscado el conflicto, sino en su lugar certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva.

Recordó que su voluntad de cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente les correspondan, siempre ha existido, lo que demostraron con la entrega al fisco de mas de $285 mil millones de pesos durante el periodo que abarca esta disputa.

Asimismo, recordó que eso es solo con respecto a las pérdidas fiscales durante los periodos del 2008 al 2013, que los jueces determinaron como improcedentes, y donde comenzaron las disputas con el Gobierno.

Además mencionó que con respecto a los recargos y actualizaciones que se han planteado, revela que una parte de esos montos extra derivan de interpretaciones y actuaciones “de la propia autoridad” que los condujeron a la controversia y al litigio.

Agregó que lo más prudente por ahora de su parte y del Gobierno de México es esperar a que el SAT precise por escrito los fundamentos de la cifra que señala como adeudo de 31 mil millones de pesos, contando el descuento del 39% que se ofreció desde un principio.

Adicionalmente de que se entregue un “desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan”.

El empresario, Ricardo Salinas Pliego, cerró este mensaje asegurando que “a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita”.