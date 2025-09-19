El nombre del empresario mexicano de 69 años de edad, Ricardo Salinas Pliego vuelve a dar de que hablar al ponerse en tendencia en redes sociales.

Al exhibir nuevamente los ataques en redes sociales de Ricardo Salinas Pliego, tras la respuesta de la periodista de 70 años de edad, Sabina Berman que los ha confrontado fuertemente.

Así es exhibido nuevamente Ricardo Salinas Pliego en redes sociales, tras respuesta de Sabina Berman

En las redes sociales se ha vuelto a exhibir el dueño de grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.

Tras recordar la respuesta de Sabina Berman ante su disputa pública que dio de qué hablar.

Misma disputa que sucediera en julio pasado, luego de que Sabina Berman acusará al empresario Ricardo Salinas Pliego de evadir impuestos.

Desatando una serie de publicaciones por parte de Ricardo Salinas Pliego, las cuales fueron desde insultos y humillaciones.

Y lo que llevó a que se le acusara a Ricardo Salinas Pliego de violencia de género.

Y por lo que en redes sociales, ante el reciente tema de una posible candidatura a la presidencia del empresario Ricardo Salinas Pliego, los internautas no han dudo en volver a retomar la polémica.

Con ello, y en respuesta a una publicación de María Laura Medina de Salinas de 55 años de edad, defendiendo a su esposo Ricardo Salinas Pliego, internautas colocaron un collage de fotos con polémicas publicaciones.

Lo que ha provocado respuestas críticas hacia Ricardo Salinas Pliego por parte de la comunidad en redes sociales.

Posteos desde la indignación al como se expresa Ricardo Salinas Pliego, así como en la burla del “ circo político”.

Sin embargo, los internautas no dejan de lado el destacar “lo que el dinero y poder hacen”.

Al asegurar que que tras volver a exhibir a Ricardo Salinas Pliego, “sólo queda más quemado” y por lo que verlo como presidente sería algo inimaginable.