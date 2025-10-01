María Laura Medina, esposa de Ricardo Salinas Pliego, rindió homenaje a Jane Goodall, defensora de los primates, con un mensaje emotivo a través de sus redes sociales; los detalles.

Jane Goodall, cuyo nombre completo es Valerie Jane Morris Goodall, murió este 1 de octubre de 2025 a los 91 años de edad y la esposa de Ricardo Salinas Pliego le dedicó unas palabras.

María Laura Medina y Jane Goodall (Redes sociales)

María Laura Medina comparte emotivo mensaje en honor a Jane Goodall

A través de redes sociales, María Laura Medina compartió unas emotivas palabras en honor a Jane Goodall, quien la semana pasada estuvo presente en la Universidad de la Libertad.

María Laura Medina detalló que tuvo “la fortuna de platicar con ella” y la describió como “una mujer admirable, generosa y llena de luz” a la que tuvo el privilegio de haber conocido.

Asimismo, María Laura Medina dijo que Jane Goodall cambió la forma en la que se entiende la relación entre los seres humanos y la naturaleza y compartió lo que más le conmovió de su plática.

“Lo que más me conmovió fue escucharla hablar de los niños de hoy: cómo en lugar de pasar sus ratos de ocio admirando mariposas, plantas o bichitos, muchos están atrapados frente a una pantalla. Su mensaje fue claro: necesitamos volver a conectar a las nuevas generaciones con la naturaleza, porque allí se despierta la curiosidad, la creatividad y la verdadera conciencia de nuestra humanidad”. María Laura Medina en redes

La esposa de Ricardo Salinas Pliego, María Laura Medina, recordó una anécdota que Jane Goodall contó de su infancia y dijo que su historia es un recordatorio para que padres y profesores apoyen los intereses de las infancias.