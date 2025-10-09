La esposa del dueño de TV Azteca, María Laura Medina, rompió el silencio para aclarar los rumores sobre los planes políticos de Ricardo Salinas Pliego rumbo a las elecciones del 2030.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, María Laura Medina señaló que el objetivo de Ricardo Salinas Pliego no es “llegar a una silla presidencial por llegar”, sino “devolverles el poder a los ciudadanos”.

Con esta declaración, María Laura Medina confirmaría que Ricardo Salinas Pliego buscará impulsar su candidatura para las elecciones del 2030, año en el que se votará por la o el sucesor de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo digo no solo como esposa”; María Laura Medina respalda planes políticos de Ricardo Salinas Pliego para 2030

En opinión de María Laura Medina, su esposo Ricardo Salinas Pliego ha demostrado ser un empresario que sabe construir, organizar y abrir caminos, lo que lo vuelve un “perfil ideal” para las elecciones del 2030.

“Esa misma visión y capacidades son las que hoy se requiere que se pongan al servicio de la nación. Lo digo no solo como esposa, sino también como mexicana y madre”

Con el objetivo de defender el interés político de Ricardo Salinas Pliego, María Laura Medina dijo que las futuras generaciones merecen heredar un país fuerte, justo y de libertades.

Además, añadió que no es un asunto entre partidos, sino de principios como:

Seguridad

Justicia

División de poderes

María Laura Medina precisó que se necesita un gobierno que “no estorbe”, que deje crecer a los ciudadanos y negocios en lugar de “poner trabas”.

“Los invito a sumarse para cumplir el objetivo de todos los mexicanos, tener un mejor país”, dijo en la parte final de su mensaje a favor de Ricardo Salinas Pliego.