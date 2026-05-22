Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene conocimiento de alguna investigación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) contra los hijos de Rubén Rocha Moya.

La presidenta aseguró que no ha sido informada sobre alguna investigación relacionada a alguna persona en Sinaloa.

“La UIF hace bloqueos a partir de riesgos que es una manera automática. No tengo conocimiento particular de a quienes hizo bloqueos o no” Claudia Sheinbaum

Asimismo, aseguró que el bloqueo a la cuenta de Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos por su supuesta relación con el Cártel de Sinaloa, se realizó de manera automática a partir de la detección de riesgos.

Sheinbaum niega conocer investigaciones de la UIF contra hijos de Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que la UIF realiza sus bloqueos de manera automática a partir de riesgos detectados.

Sin embargo, aseguró que no tiene conocimiento de ninguna investigación particular que realice contra los hijos de Rubén Rocha Moya o cualquier otra persona.

Asimismo, resaltó que fue la UIF del bloqueo que realizó contra Rubén Rocha Moya a través de su sistema automático, luego del señalamiento de la Fiscalía de Nueva York sobre su supuesto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

Además, reiteró que no se le ha informado sobre ninguna suspensión realizada a “alguna persona en Sinaloa”.

“Ellos informaron de unos bloqueos que hicieron a partir de esta situación automática. No me ha informado la UIF si han hecho alguna suspensión para alguna persona en Sinaloa” Claudia Sheinbaum

Esto luego de Milenio revelara una revisión a los movimientos financieros a las empresas que pertenecen a los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa:

José de Jesús Rocha Ruiz

Rubén Rocha Ruiz

Ricardo Rocha Ruiz

Las empresas de los hijos de Rubén Rocha Moya estarían siendo investigadas por supuestas operaciones de triangulación financiera y lavado de dinero.

Las empresas que estarían siendo investigadas por la UIF por el supuesto vínculo con el Cártel de Sinaloa son: