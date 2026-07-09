Claudia Sheinbaum afirmó que siempre estará del lado de las víctimas, al referirse al caso de Grecia Quiroz, considerada víctima de violencia política de género por parte del senador Gerardo Fernández Noroña.

“Nosotros vamos a defender siempre a las víctimas. Ese ha sido mi actuar a lo largo de la vida” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conferencia del 9 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum subrayó que corresponde a las autoridades determinar la responsabilidad, diferenciando este caso del de Víctor Rodríguez Padilla, donde existen pruebas evidentes de violencia.

“Todos vimos el video de la víctima… es evidente que hay violencia por parte de Victor... ni la amistad ni los cargos han estado por encima de la ley” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El TEEM ordenó a Gerardo Fernández Noroña disculparse públicamente e inscribirlo en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.

Sheinbaum diferencia caso de Noroña con el de Victor Padilla

Claudia Sheinbaum diferenció el caso de Gerardo Fernández Noroña y Grecia Quiroz con el de Víctor Rodríguez Padilla.

Dijo que en el caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) hay pruebas evidente de violencia y aclaró que las amistades no están por encima de la ley.

“Todos vimos el video de la víctima… es evidente que hay violencia por parte de Victor... ni la amistad ni los cargos han estado por encima de la ley”, dijo la presidenta de México.

TEE Michoacan considera que Noroña desacredita a Quiroz por ser mujer

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacan (TEEM) determinó que el senador Gerardo Fernández Noroña ejerció violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz.

Ello implica la orden de disculpa pública y su ingreso en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).

El TEEM determinó que Noroña buscó desacreditar la gestión de Quiroz y sus aspiraciones políticas por ser mujer.