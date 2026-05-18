Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró que el congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, es una medida preventiva.

“Plantee es que es de una manera preventiva… dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá , toman una serie de medida y de manera automática preventivamente lo hace a UIF. (¿No es que las UIF lo esté investigando?) No… son mecanismos automáticos” Claudi a Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este 18 de mayo al anunciar que en los siguientes minutos iba a salir un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicando la situación.

Sheinbaum descarta que UIF investigue a Rocha Moya

Claudia Sheinbaum descartó que la UIF esté investigando por su cuenta y dijo que se trata de mecanismos automáticos que se aplican independientemente del país que haga las acusaciones.

El objetivo de congelar las cuentas, dijo la UIF, es proteger el sistema financiero mexicano y corresponder a las acciones de Estados Unidos.

UIF: congelamiento de cuentas no implica reconocer un delito

El mencionado comunicado fue el que confirmó de manera clara el congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya, pero que este se hace de manera preventiva.

El comunicado de la UIF coincidió en que la medida es preventiva y que el hecho de congelar las cuentas no implica el reconocimiento de la comisión de un delito.

Señaló que la “UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”.