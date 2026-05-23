La Fiscalía General de la República (FGR) informa que citó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, así como a otros nueve funcionarios sinaloenses.

De acuerdo con un comunicado oficial, los funcionarios deberán comparecer ante el Ministerio Público Federal, con el fin de avanzar “con seriedad y exhaustividad” en la investigación.

Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad FGR

La FGR explicó que estas diligencias forman parte de la indagatoria abierta tras la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 funcionarios sinaloenses, entre ellos Rubén Rocha.

FGR comunicado (FGR)

FGR también citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos

Además del caso Sinaloa, la FGR recordó que en la indagatoria paralela en Chihuahua también fueron citados a comparecer la gobernadora Maru Campos y el exfiscal estatal, en calidad de testigos.

Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados.

Nota en desarrollo, en breve más información...