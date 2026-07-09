La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la columna del periodista Carlos Loret de Mola y rechazó que el Gobierno de México mantenga un operativo especial para resguardar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia matutina de este 9 de julio, la presidenta de la república respondió a la columna de Loret de Mola, y aseguró que Rubén Rocha Moya no cuenta con protección federal y desmintió que exista un despliegue del Ejército a su favor.

“Han dicho que nosotros estamos protegiendo a Rocha, por ejemplo. El asunto es que haya pruebas, por eso la fiscalía abrió una investigación para saber si hay pruebas o no. Nosotros no defendemos a nadie, pero tampoco estamos de acuerdo con que haya acusaciones sin fundamento” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum desmiente versión de Carlos Loret de Mola sobre Rubén Rocha Moya

De acuerdo con Claudia Sheinbaum durante la conferencia de este 9 de julio, la información difundida en la columna titulada El operativo de Carlos Loret de Mola, no corresponde a la realidad.

Pues la presidenta sostuvo que Rocha Moya permanece en su domicilio y que no está bajo resguardo de las Fuerzas Armadas ni del Gabinete de Seguridad.

Esto lo reveló al ser cuestionada sobre la publicación de Carlos Loret de Mola en donde Sheinbaum fue tajante al afirmar que el gobernador de Sinaloa “está en su casa” y que “ni siquiera tiene protección federal”; también añadió que el Gabinete de Seguridad no realiza ningún operativo para protegerlo y descartó la presencia del Ejército con ese propósito.

“No escucha el que no lo quiere escuchar, y pretenden que no se ha dicho. Nosotros no vamos a defender a nadie siempre y cuando haya pruebas. Si hay pruebas de vínculo, de algún gobernador, presidente municipal, funcionario de su relación o de una relación con el narcotráfico, con algún cártel de la droga, se va a proceder” Claudia Sheinbaum

Las declaraciones de Sheinbaum surgieron después de que Loret de Mola publicara una columna en la que aseguró que el Gobierno federal habría desplegado un operativo para resguardar a Rubén Rocha Moya ante un contexto de tensión en Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la versión es falsa y reiteró que el mandatario estatal no se encuentra bajo custodia de las fuerzas federales, por lo que con esta respuesta de la presidenta, el Gobierno de México rechazó los señalamientos difundidos en la columna de Loret de Mola y sostuvo que no existe ningún esquema especial de protección para el gobernador sinaloense.