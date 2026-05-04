Luisa Alcalde explicó en la mañanera del 4 de mayo de 2026 las diferencias entre una solicitud formal de extradición y una detención provisional con fines de extradición, en medio del caso de Rubén Rocha Moya.

“Lo primero que hay que destacar es que hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es lo mismo, está regulado en artículos distintos” Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia

La consejera jurídica detalló que el artículo 10 del tratado bilateral regula la solicitud formal, que requiere pruebas, orden de aprehensión y traducción oficial, mientras que el artículo 11 contempla la detención provisional en casos urgentes.

La FGR concluyó que no existen elementos suficientes para aplicar la solicitud de Estados Unidos y solicitó más pruebas a través de la SRE.

¿Qué es una solicitud formal de extradición?

De acuerdo con Alcalde, este procedimiento está contemplado en el artículo 10 del Tratado entre México y Estados Unidos, y requiere cumplir con varios requisitos formales.

Entre los principales elementos destacan:

Envío de la solicitud por vía diplomática

Especificación del delito imputado

Además, se deben anexar:

Relación detallada de los hechos

Fundamento legal del delito, sanción y prescripción

Pruebas que acrediten la probable responsabilidad

Copia certificada de la orden de aprehensión

Datos de identificación del acusado

Traducción oficial al español

¿Qué es la detención provisional con fines de extradición?

La detención provisional con fines de extradición está regulada en el artículo 11 del mismo tratado y se utiliza en casos urgentes.

Este mecanismo aplica cuando existe riesgo de fuga o de que se obstaculice el proceso judicial. En estos casos, el país solicitante puede pedir la detención antes de presentar la solicitud formal.

Para ello, debe:

Justificar la urgencia con elementos de prueba

Solicitar la medida de manera previa a la extradición formal

Si la solicitud procede, se puede ejecutar la detención provisional y se abre un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición.

¿Qué pasa con el caso Rocha Moya?

Sobre el caso Rubén Rocha Moya, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó la opinión de la Fiscalía General de la República, que concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar la urgencia de la detención.

Por ello, México pidió a la autoridad judicial de Distrito Sur de Nueva York que proporcione más información antes de proceder.

En caso de que la solicitud sea avalada, la FGR deberá presentar el caso ante un juez de control, quien determinará si procede la detención provisional o la aplicación de otras medidas cautelares para Rocha Moya.

Por ahora, el proceso se mantiene en pausa, mientras las autoridades mexicanas piden y esperan más pruebas por parte de Estados Unidos para actuar conforme al tratado de extradición vigente.