Durante su conferencia matutina de este 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó el injerencismo de Estados Unidos en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Pues cabe recordar que Rubén Rocha Moya fue acusado por las autoridades estadounidenses de vínculos con narcotráfico junto a otros funcionarios.

“Pongámoslo al revés…¿Qué pensaría cualquier país si México investigara a sus autoridades? Todavía no se ha aclarado lo de Chihuahua.” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum responde a las acusaciones de Rocha Moya invirtiendo los roles

Tras las acusaciones hacia Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por parte de autoridades de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema durante la conferencia matutina de este jueves 30 de abril.

Para su respuesta, la presidenta Sheinbaum utilizó un argumento hipotético al invertir los roles sobre qué pensarían los países si México investigara a sus autoridades, cuestionando así la intervención externa de Estados Unidos en asuntos internos mexicanos.

“Eso no quiere decir que no se investigue, porque luego que se investigue y que se actúe en consecuencia si hay pruebas.” Claudia Sheinbaum

Asimismo, Claudia Sheinbaum no solo cuestionó la injerencia de Estados Unidos sino que también subrayó la actitud de la oposición, de los conservadores quienes aseguró que “se cuelgan del exterior para tener un argumento con el pueblo de México.

Finalmente Sheinbaum reiteró que aún no se ha aclarado el incidente en Chihuahua sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo antidrogas, responsabilizando al gobierno estatal por solicitar esa colaboración sin los canales adecuados.