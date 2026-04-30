La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su administración continuará protegiendo al pueblo de Sinaloa, pese a las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Nosotros vamos a seguir protegiendo a Sinaloa, al pueblo de Sinaloa (...) La garantía del bienestar del pueblo de Sinaloa, todo continua” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde Palacio Nacional durante su conferencia mañanera del pueblo del jueves 30 de abril de 2026, Sheinbaum detalló que en Sinaloa se mantiene una fuerte presencia de autoridades de seguridad y fuerzas federales, entre ellas:

El general Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR)

Sedes locales de la FGR

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

La mandataria subrayó que estas instituciones trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad en el estado.

Sheinbaum resalta la grandeza del pueblo de Sinaloa pese a caso Rocha Moya

A su vez la presidenta de México, resaltó la grandeza del pueblo de Sinaloa ante la estigmatización que asegura que se ha dado ante los casos de violencia y narcotráfico en la entidad.

Además la presidenta Sheinbaum destacó que Sinaloa tiene un pueblo extraordinario, al que reconoció y destacó que los ciudadanos requieren protección que asegura que siempre se las dará.

“El pueblo de Sinaloa es un pueblo grandioso porque es muy grave esta estigmatización que se ha hecho de Sinaloa. Sinaloa tiene un pueblo extraordinario y es un gran estado, es el granero de México y los ciudadanos requieren protección (...) ahí vamos a estar protegiendo a los sinaloenses siempre” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

A pesar de los señalamientos en contra de Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, la presidenta de México, pidió a Estados Unidos que se presenten pruebas contundentes ante las acusaciones en contra del funcionario para seguir el debido proceso conforme a las leyes mexicanas.

¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?

Por su parte autoridades de Estados Unidos le imputan a Rubén Rocha Moya, cargos criminales que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa como:

Conspiración para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Así como a otros funcionarios y ex servidores públicos del Gobierno de Sinaloa, que son acusados en su mayoría de los mismos cargos.