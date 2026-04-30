La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el apoyo en el caso como el de Rubén Rocha Moya no es exclusivo, pues apoyaría a cualquier gobernador sin distinción partidaria.

“Yo actuaría exactamente de la misma manera tratándose de un gobernador del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pues para Sheinbaum cualquier persona mexicana señalada en el extranjero, incluso sin tratarse de un funcionario, deberá defenderse conforme a la ley del país.

“No actuaría distinto”: Sheinbaum apoyaría a cualquier gobernador

Ante la postura de Sheinbaum sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aseguró que “no actuaría distinto” si fuera otro funcionario, pues apoyaría a cualquier gobernador.

Palabras de Sheinbaum que se dan en el marco de su postura por el caso de Rocha Moya, gobernador que resalta por ser del mismo partido, Morena.

Sin embargo, ante este conflicto, Sheinbaum precisó que como presidenta de México no tiene ninguna influencia sobre uno u otros, pues defendería a gobernadores o gobernadoras de otros partidos, pues es su trabajo defender y aplicar la ley para todos y todas.

“Imagínense que viene una detención de extradición o con fines a un gobernador o gobernadora de otro partido sin ninguna prueba, que porque es de otros partido ¿voy actuar distinto? No, me corresponde defender la Constitución, las leyes y la soberanía. La ley es para todos y todas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“Si no hay nada, no hay nada que temer”, esto le dijo a Sheinbaum a Rocha Moya

Entre los detalles sobre el caso Rocha Moya, la mandataria Sheinbaum confirmó que habló con el gobernador, tras los señalamientos de Estados Unidos.

A lo que Sheinbaum le aconsejo a Rocha Moya estar tranquilo, pues si no tenía nada de qué temer, esto no escalara.

“Manifieste lo que manifiesto aquí, si no hay nada, no hay nada que temer, nada”, apuntó Sheinbaum, así como recalcó que pese a la solicitud de Estados Unidos, primero deberá hacerse valer las jurisdicciones de México.