El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, retomó sus funciones tras pedir una licencia médica y en su reaparición, hizo un llamado sobre Venezuela.

Lo anterior debido a que el canciller mexicano urgió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a adoptar una posición de mayor fortaleza ante ese y otros conflicto globales.

Juan Ramón de la Fuente lanza dura crítica a la ONU por Venezuela

A poco más de un mes de pedir una licencia médica y mantenerse ausente de sus actividades, el titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, reapareció de manera pública.

Fue durante la reunión anual de embajadores y cónsules de México celebrara el 5 de enero, que Juan Ramón de la Fuente retomó sus funciones y lanzó un duro mensaje y llamado a la ONU.

Así ocurrió debido al contexto internacional marcado por tensiones entre países en diversos frentes a nivel global, como el caso de Venezuela y los conflictos armados en Gaza, Ucrania y Sudán.

"La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral, es de la que mejor disponemos, pero infortunadamente, hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías" Juan Ramón de la Fuente

En ese sentido, el funcionario recriminó que a pesar de su posición, la ONU únicamente ha realizado llamamientos y “alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional".

Incluso, criticó que no exista un frente común internacional y por el contrario prevalezca la división, ante lo que advirtió, en la actualidad se “proyecta con más fuerza desconfianza que solidaridad”.

Juan Ramón de la Fuente (SRE)

Juan Ramón de la Fuente llama a mantener América Latina y el Caribe como zona de paz

En el duro llamado a la ONU por la falta de respuestas ante los conflictos globales y el caso particular de Venezuela, Juan Ramón de la Fuente llamó a que se trabaje en busca de mantener la paz en la región.

Sobre ello, el canciller dijo que México está a favor del respeto al derecho internacional, pues está del lado de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.

Juan Ramón de la Fuente (SRE)

A partir de dichos principios, Juan Ramón de la Fuente pidió que se pongan en marcha acciones que permitan que América Latina y el Caribe sigan siendo “una zona de paz” que se debe preservar.

Para tales efectos, invitó a embajadores y cónsules a ajustar la política exterior bajo un análisis realista del contexto global y a partir de un modelo de desarrollo que se base en el humanismo mexicano.