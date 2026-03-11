El diputado de Morena, Ricardo Monreal, estaría cerca de anunciar su retiro de la política, pues versiones indican que no ve con malos ojos la posibilidad de irse en 2027.

Al menos así habría comenzado a trascender dentro de su círculo cercano, en el que ya ronda el rumor de que la actual podría ser la última legislatura en la que participe.

Las versiones que ya han comenzado a hacer eco en medios de comunicación hacen alusión a los supuestos motivos que estarían empujando al legislador a tomar la decisión de jubilarse.

Ricardo Monreal (Cámara de Diputados)

Versiones afirman que Ricardo Monreal buscaría retirarse en 2027

El retiro político de quien ha fungido como uno de los principales operadores de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila, podría estar más cerca de lo que se cree.

Lo anterior debido a que reportes extraoficiales que habrían surgido desde un entorno cercano al diputado federal, refieren que estaría contemplando la opción de jubilarse en el año 2027.

Al respecto, el portal noticioso, Político, publicó una nota en la que señala que dentro del círculo cercano de Ricardo Monreal suena cada vez más la versión sobre su retiro político.

La información en la que se indica que esta sería la última legislatura del zacatecano, establece que el entorno legislativo actual le ha generado preocupaciones que lo han llevado a evaluar su salida.

Sin embargo, hasta el momento Ricardo Monreal no ha emitido ningún pronunciamiento relacionado con sus presuntas intenciones de abandonar el mundo de la política en el siguiente año.

Ricardo Monreal (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Ricardo Monreal dejaría la política por estos motivos

Los reportes que circulan sobre la posibilidad de que Ricardo Monreal se retire de la política en 2027, indican que el diputado temería costos muy altos por las negociaciones de la reforma electoral.

Sobre ello, la versión establece que el zacatecano considera que se apruebe o no la reforma electoral, se hará de enemistades que podrían ser irremediables tanto entre aliados, como entre opositores.

Además, se indica que Ricardo Monreal aprovecharía el salir del ojo público para alejarse de supuestas presiones que, se indica, estarían comenzando a llegar desde el gobierno de Estados Unidos.