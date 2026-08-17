Javier de la Fuente, secretario general de la UNAM, anunció la fecha oficial para la publicación de los resultados del examen de control de admisión a nivel licenciatura.

Se espera que los aspirantes puedan consultar su estatus del examen de control durante el último fin de semana de agosto 2026.

Esta programación busca agilizar los trámites antes de que los nuevos estudiantes comiencen sus actividades académicas el 31 de agosto.

Será el último fin de semana de agosto cuando se conocerán los resultados del examen de control UNAM

Los resultados del examen de control de la UNAM para el ingreso a la licenciatura se publicarán hacia el último fin de semana de agosto.

Específicamente, se espera que estén disponibles entre el sábado 29 y el domingo 30 de agosto.

🔴Javier de la Fuente, secretario general de la UNAM, informó que los resultados del examen de control para el ingreso a licenciatura se darán a conocer hacia el último fin de semana de agosto.



Esto de cara al inicio del curso para los alumnos de primer ingreso el 31 de este… — Azucena Uresti (@azucenau) August 17, 2026

Esta fecha se ha establecido considerando que el inicio de clases para los alumnos de primer ingreso está programado para el lunes 31 de agosto.

Según Javier de la Fuente, Secretario General de la UNAM, aunque los resultados se generan prácticamente en tiempo real, la publicación final requiere un proceso de ponderación y clasificación basado en los espacios disponibles en cada escuela, facultad y turno.

Y es que la institución no puede proceder hasta contar con la totalidad de los resultados de todas las sedes (CDMX, Oaxaca, León y Tijuana).

Una vez que se tienen todos los datos, se realiza la distribución de los aspirantes aceptados en los diferentes planteles de la Ciudad de México, el área metropolitana y otros estados.

“No puedes hacer nada hasta que tengas todos los resultados. Una vez que se tienen todos, hacemos la ponderación, la clasificación de acuerdo con los espacios que tenga cada escuela, cada facultad, cada turno” Javier de la Fuente, Secretario General de la UNAM

A diferencia de la licenciatura, los resultados del examen en línea para el ingreso a la Escuela Nacional Preparatoria y al CCH se publicarán este martes 18 de agosto de 2026, ya que ese proceso no registró irregularidades.

Javier de la Fuente estima que 80% de aspirantes presentó el examen de control en el primer turno de la CDMX

En conferencia de prensa, Javier de la Fuente proporcionó diversos detalles sobre la aplicación del examen de control presencial en la CDMX, el cual se lleva a cabo en el Palacio de los Deportes del 17 al 19 de agosto.

En el primer turno de aplicación en la capital, asistieron aproximadamente 4 mil 200 jóvenes de una base de 5 mil 900 registrados, lo que representa cerca del 80% de los convocados.

Se tiene previsto atender a un promedio de 6,950 aspirantes por turno en los tres espacios habilitados del recinto: el Domo y los pabellones este y oeste.

Javier de la Fuente aclaró que el hecho de que algunos aspirantes no se presentaran no significa que hayan cometido irregularidades en la prueba anterior.

Atribuyó la falta de asistencia a factores multifactoriales, como el hecho de que muchos jóvenes aplican a varias universidades y optan por la que les queda más cerca tras ser aceptados.

Aseguró que el proceso es “pulcro” y que se cuidan todos los elementos para que los resultados reflejen el esfuerzo real, garantizando que nadie utilice ayudas externas que le den ventaja sobre el resto.

Destacó que directores de facultades y centros actúan como observadores, acompañados por notarios públicos y auditores para avalar la legalidad de cada etapa.

Ofreció una disculpa a los aspirantes que realizaron el examen original de manera honesta y que ahora enfrentan el estrés e incertidumbre de repetir la prueba debido a un evento inesperado que rebasó la plataforma en línea.

Javier de la Fuente adelantó que esta experiencia forzará cambios metodológicos en el futuro para la aplicación de exámenes de admisión, ya que la Comisión Especial del rector Leonardo Lomelí se encuentra analizando lo sucedido con la prueba por internet.