La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que se tiene previsto que hasta un 20% de aspirantes registrados no van a presentar el examen de control en la CDMX.

“Se estima que un 20 por ciento no se presente a la aplicación del examen” UNAM

La institución educativa explicó que el pronóstico de inasistencia al examen de control para ingreso a licenciatura, es con base en lo ocurrido durante la aplicación de la prueba en otros estados.

Por otro lado, la UNAM explicó varios de los detalles técnicos sobre el proceso de selección que se está llevando a cabo en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Hasta un 20% de aspirantes registrados no presentará examen de control de la UNAM en CDMX

El lunes 17 de agosto inició en la CDMX la aplicación del examen de control para los aspirantes que buscan ingresar al nivel licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027 de la UNAM.

La prueba presencial que sustituye al examen en línea que presentó deficiencias, se lleva a cabo en el Palacio de los Deportes, pero autoridades consideran que cierto número de aspirantes no acudirá.

Examen de control de la UNAM en CDMX (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Así lo indicó Javier de la Fuente Hernández, secretario general de la UNAM, quien resaltó que se estima que hasta un 20% de aspirantes con registro no va a presentar el examen de control.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que dado lo ocurrido en otras sedes del país en las que se aplicó la prueba, se cree que el volumen de inasistencia será del 20%.

Cuestionado sobre las razones detrás de dicho nivel de inasistencia, se limitó a referir que hay un orden multifactorial que no permite establecer un motivo específico y general.

Sin embargo, mencionó que uno de los elementos que podría impulsar el fenómeno, es que muchos de los aspirantes aplican para otras universidades y pudieron decantarse por otra opción.

UNAM confía en seguridad del examen de control

Al informar el pronóstico de aspirantes registrados que no presentarán el examen de control en CDMX, Javier de la Fuente Hernández explicó los detalles técnicos de la prueba que se aplica.

Sobre ello, el funcionario refirió que los aspirantes realizan el examen de control por medio de tabletas sin conexión a internet, de las que dijo, son propiedad de la UNAM y algunas prestadas por el INEGI.

UNAM inicia examen de control para 53 mil 568 aspirantes en CDMX (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

El soporte técnico, destacó, está a cargo de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación y los reactivos fueron desarrollados por especialistas de la UNAM.

En torno al sistema, afirmó que es muy seguro, pues sigue con pulcritud el proceso, por lo que los resultados serán fieles al desempeño que tuvo cada aspirante.

Finalmente, el secretario general de la UNAM garantizó que ningún aspirante podrá recurrir a ayuda externa que les permita mejorar sus resultados por sobre el resto de candidatos.