¿Quién es Javier de la Fuente Hernández? es un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.

El investigador y profesor cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Máxima Casa de Estudios, debido a que hasta el 2026 acumula 46 años de servicio académico.

Ante la remoción de Patricia Dávila como titular de la Secretaría General de la UNAM que se anunció el 31 de julio, se informó que Javier de la Fuente Hernández asumió el cargo.

Javier de la Fuente Hernández (Especial)

¿Quién es Javier de la Fuente Hernández?

Javier de la Fuente Hernández es un académico de la UNAM que fue designado como el nuevo secretario General de la institución ante la destitución de Patricia Dávila del cargo.

El nuevo encargo de la Secretaría General es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM y cuenta con una maestría en Ciencias por la University of London.

A lo largo de sus 46 años de trayectoria, el docente e investigador ha estado al frente de diversos puestos en la UNAM, como la dirección de la Facultad de Odontología.

Javier de la Fuente Hernández (Especial)

De la misma forma, se desempeñó como director de la ENES Unidad León de 2011 a 2017, además de haber sido secretario de Atención a la Comunidad Universitaria en 2017.

Aunado a lo anterior, desde el 1986 ha coordinado 112 programas comunitarios rurales que han llevado servicios de salud gratuitos a 57 comunidades vulnerables en 15 estados.

¿Cuántos años tiene Javier de la Fuente Hernández?

El nuevo secretario General de la UNAM nació el 29 de mayo de 1956, por lo que se sabe que hasta julio de 2026 tiene 69 años de edad.

¿Quién es la esposa de Javier de la Fuente Hernández?

La información pública sobre Javier de la Fuente Hernández se limita al ámbito académico, por lo que no se sabe si tiene esposa.

¿Cuál es el signo zodiacal de Javier de la Fuente Hernández?

A partir del dato de la fecha de nacimiento del académico de la UNAM, se puede establecer que su signo zodiacal es el de Géminis.

Javier de la Fuente Hernández (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Javier de la Fuente Hernández?

No se cuenta con datos relacionados con el entorno familiar de Javier de la Fuente Hernández, por lo que tampoco se sabe si tiene hijos.

¿Qué estudió Javier de la Fuente Hernández?

En el tema de la formación académica de Javier de la Fuente Hernández, reportes emitidos por la UNAM indica que cuenta con los siguientes estudios profesionales:

Cirujano Dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM

Especialidad en Docencia de la Odontología y Oclusión Dental (1982)

Maestro en Ciencias por la University of London y el London Hospital Medical College (1990)

Doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo, España (2019, mención Cum Laude)

¿En qué ha trabajado Javier de la Fuente Hernández?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado, la información pública que ha compartido la misma UNAM refiere que ha trabajado en los siguientes cargos:

Profesor de Carrera Titular “C” Tiempo Completo en la ENES Unidad León

Director de la Facultad de Odontología de la UNAM (2004-2010)

Secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM (2010-2011)

Director de la ENES Unidad León (2011-2017)

Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria (2017)

Coordinador de la Unidad de Extensión de la UNAM en San Miguel de Allende (2018)

Titular de la Unidad de Extensión San Miguel de Allende (ENES León)

Tutor y profesor del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM (desde 1997)