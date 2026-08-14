La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los horarios del Examen de Control Presencial 2026, correspondiente al proceso de ingreso a licenciatura.

La prueba continuará este domingo 16 de agosto en Tijuana y posteriormente se aplicará en la CDMX los días 17, 18 y 19 de agosto.

El examen de control consta de 120 reactivos y se realiza en formato digital mediante una tableta sin conexión a internet, con supervisión presencial.

Horarios del Examen de Control de la UNAM en CDMX y Tijuana

Tras revelarse que se aplicarían exámenes de control para el ingreso a licenciatura, la UNAM reveló en un comunicado los horarios para CDMX y Tijuana.

Estos son los horarios publicados por la UNAM para el examen de control en cada sede:

Tijuana, Baja California

Domingo 16 de agosto

Primer turno: 10:00 a 13:00 horas.



Segundo turno: 15:00 a 18:00 horas.

CDMX

Lunes 17 de agosto:

Primer turno: 9:00 a 12:00, 13:00 a 16:00



Segundo turno: 17:00 a 20:00 horas.

Martes 18 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00



Segundo turno: 13:00 a 16:00



Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Miércoles 19 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00



Segundo turno: 13:00 a 16:00



Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Examen de control de la UNAM (UNAM)

La UNAM también informó que el portal “Tu Sitio” permanecerá habilitado para que los aspirantes generen su cita hasta un día antes de la fecha correspondiente al examen en cada sede.

La información fue publicada por la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM este viernes 14 de agosto de 2026.