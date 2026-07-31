La Comisión Técnica de Personas Expertas de la UNAM recomendó aplicar un examen de control presencial para validar los resultados del concurso de ingreso a licenciatura 2026, tras detectar anomalías estadísticas y evidencias de fraude en la modalidad virtual.

El análisis reveló un incremento inusual en los puntajes altos y casos de suplantación de identidad, lo que llevó a la cancelación de exámenes y denuncias ante autoridades.

El rector Leonardo Lomelí enfatizó que la prioridad es proteger a quienes accedieron legítimamente mediante estudio y preparación.

Detalles del nuevo examen de control de la UNAM

Para garantizar la integridad y equidad del proceso, la UNAM aplicará un examen de control y seguirá las siguientes recomendaciones de la Comisión Técnica:

Modalidad presencial: El examen de control se llevará a cabo de manera física bajo el formato más conveniente para agilizar los resultados.

Población convocada: Se invitará a quienes ya habían recibido un aviso de selección y a aquellos que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo requerido históricamente (2021-2026) para su respectiva carrera y plantel.

Asignación de lugares: Los espacios de ingreso se determinarán definitivamente a partir del resultado obtenido en este examen de control.

La UNAM aclaró que esta convocatoria no constituye una imputación de conducta irregular individual, sino un mecanismo de validación necesario ante la magnitud de las incidencias documentadas.

Comité Técnico de la UNAM detectó anomalías estadísticas y evidencias de fraude

El análisis conducido por la Comisión Técnica de Personas Expertas de la UNAM reveló que la distribución de aciertos en 2026 presentó cambios sustanciales respecto a los años previos.

Según los informes, la proporción de aspirantes con 110 aciertos o más se multiplicó aproximadamente por seis, pasando de un 0.9% en 2021 a un 5.5% en 2026.

Asimismo, el porcentaje de personas con 100 o más aciertos creció del 3.5% al 16.3% en el mismo periodo.

Durante la aplicación en línea, el sistema de supervisión con inteligencia artificial y verificación humana detectó conductas prohibidas como el uso de teléfonos celulares, la presencia de personas auxiliando a los aspirantes y casos de suplantación de identidad.

Estas incidencias llevaron a la cancelación de aproximadamente el 2% de los exámenes y a la presentación de denuncias ante las autoridades competentes contra los presuntos responsables.

“No es un nuevo examen”: Rector de la UNAM

Leonardo Lomelí Vanegas manifestó que la UNAM se siente “agraviada” por los intentos de fraude, señalando que estas prácticas no solo dañan a la universidad, sino que “erosionan el tejido social” y perjudican al conjunto de la sociedad.

En ese sentido, Leonardo Lomelí subrayó que la prioridad absoluta es salvaguardar la equidad en el acceso a la educación superior y proteger a aquellos aspirantes que realizaron un esfuerzo honesto y legítimo por prepararse.

Bajo esta premisa, el rector aceptó la recomendación de aplicar un examen de control presencial, aclarando que no se trata de un nuevo concurso desde cero, sino de un mecanismo de verificación contemplado en la convocatoria para garantizar que quienes sean aceptados ingresen exclusivamente por su propio mérito.

Leonardo Lomelí ofreció una disculpa explícita a las y los aspirantes que, habiendo obtenido su lugar de manera limpia, deberán presentarse a esta nueva prueba. Les instó a tener confianza en sus capacidades, asegurando que confirmarán su ingreso mediante este proceso de validación.

En ese sentido, el rector hizo un llamado a las familias y a la sociedad para no caer en la tentación de recurrir a ayudas fraudulentas, recordando que para formar a los profesionales que México requiere es indispensable el compromiso con la honestidad desde el primer paso del ingreso.

Finalmente, el rector reiteró que la UNAM está del lado de los aspirantes honestos y que se actuará con responsabilidad para dar certeza y transparencia a los resultados finales del ciclo escolar 2026-2027.