Elton John regresa a México a lo grande con dos conciertos para el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte de la CDMX.

Así que prepárate para disfrutar y armar tu itinerario que te traemos los detalles de horario en la que terminan los conciertos de Elton John en Estadio Banorte:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Elton John llega al Estadio Banorte (Elton John )

“Farewell to Mexico” de Elton John llega al Estadio Banorte

El Estadio Banorte es el recinto para el regreso de Elton John con su gira especial “Farewell to Mexico”.

Así que ya tienes todo lo que debes saber para disfrutar como se debe de los conciertos de Elton John en el Estadio Banorte del 2 y 3 de octubre.

Recuerda que el Estadio Banorte está ubicado en Calzada de Tlalpan número 3465 de la colonia Santa Úrsula Coapa en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia de llegada al Estadio Banorte el servicio de transporte del Tren Ligero es la mejor opción con bajar en la estación Estadio Azteca.