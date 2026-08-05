Este 4 de agosto se reveló cómo será el examen de control UNAM 2026. Te damos fechas, sedes y todo lo que debes saber.

Mediante un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó a los aspirantes sobre el procedimiento para participar en el examen de control presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

Fechas y sedes del examen de control UNAM 2026

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, las fechas de la convocatoria al examen de control de la UNAM 2026 quedaron de la siguiente manera:

5 de agosto: Publicación en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 de los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidata o candidato a presentar el Examen de Control Presencial

7 de agosto: Las y los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a “TU SITIO” para obtener su cita para el examen de control en donde se les dará fecha, horario, sede, croquis y documentación

Examen de control UNAM 2026 (Captura de pantalla)

Del 12 al 19 de agosto se aplicará el examen presencial en las siguientes siguientes sedes:

León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)

Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

En caso de dudas o aclaraciones sobre el procedimiento a seguir, los aspirantes podrán ingresar al sitio https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx.

¿Cuándo inician las clases tras el examen de control UNAM 2026?

Tras la aplicación del examen de control y darse a conocer los resultados, la UNAM informó que el inicio de clases será el lunes 31 de agosto de 2026.

El ingreso será tanto para aspirantes de primer ingreso que hayan participado en el concurso de selección, como para aquellos con Pase reglamentado.