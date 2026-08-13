Este miércoles 12 de agosto inició la aplicación del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en León, al que asistieron sólo el 68% de los aspirantes citados.

De acuerdo con la información, fueron 736 los aspirantes convocados para el examen de control presencial en la primera fecha de la aplicación en León, pero solo 501 jóvenes se presentaron en la sede.

Reportan que solo el 68% de aspirantes acudió al examen de control de la UNAM en León

La UNAM informó que, llegadas las 17:00 horas de este miércoles, inició la primera ronda de la aplicación del examen de control en León Guanajuato, a la que solo se presentaron 501 aspirantes.

Solo 68% de aspirantes acudió al examen de control de la UNAM (Captura de pantalla)

Aproximadamente, el 68% de las personas citadas se presentó a realizar el examen presencial, mientras que 235 de los aspirantes convocados no acudieron a la sede que correspondía.

El examen de control busca comprobar los conocimientos de quienes obtuvieron resultados dentro de los parámetros establecidos por la UNAM para acceder a una de sus licenciaturas tras las irregularidades.

La evaluación presencial se realizará del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes del país:

León Oaxaca Tijuana Ciudad de México

En León, las aplicaciones comenzaron este miércoles 12 de agosto y continuarán el jueves 13.

Los resultados del examen de control serán determinantes para confirmar el ingreso de los aspirantes a la UNAM.