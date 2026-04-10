En Puebla, una mujer se viralizó tras irse de una gasolinera sin pagar al trabajador, por lo cual es apodada Lady Gasolina, cuyo vehículo y placas ya fueron identificados.

Acorde con los videos compartidos en redes, la mujer conducía un Volkswagen Bora, con rines verdes fluorescentes, que serían fáciles de reconocer, por lo que piden ayuda para encontrarla.

Y es que como señala el hijo del trabajador de la gasolinera Mobil en Serviplaza Momoxpan en la que se fue sin pagar, ya que le cobrarían al hombre lo que Lady Gasolina robó.

Lady Gasolina: huye sin pagar en estación de Puebla

En redes sociales se viralizó un video de una mujer, ahora apodada “Lady Gasolina” debido a que pidió dicho combustible en una estación de servicio en Puebla y se fue sin pagar.

El robo del combustible tuvo lugar el lunes de abril, alrededor de las 20:25 horas, momento en que Lady Gasolina pidió el tanque lleno, pero una vez el trabajador retiró la manguera, huyó del lugar.

Debido a esto, el hijo del trabajador solicita ayuda para encontrar a Lady Gasolina, pues el costo del tanque se lo descontarían a su padre, por lo que las imágenes se difunden en redes.

Acorde con varios testimonios, esta no sería la primera vez que Lady Gasolina se fuga tras robar su tanque lleno, ya que ha sido su modus operandi en otras estaciones de Puebla.

Lady Gasolina: pide tanque lleno y se va sin pagar (Captura de pantalla)

Anteriormente, Lady Gasolina ya había operado en una gasolinera de Recta a Cholula el 19 de marzo, en donde se observa que el trabajador limpió el cristal del vehículo, antes de que huyera.

Lady Gasolina: lo que se sabe de su vehículo y placas

El hijo del trabajador en la estación Mobil de Puebla compartió a su vez detalles del vehículo, que sería un Volkswagen Bora negro, con placas HAZ-110 y rines verdes fluorescentes.

Sin embargo y acorde con las actualizaciones del caso, Lady Gasolina ya habría cambiado de rines para pasar desapercibida tras viralización de su robo en la Serviplaza Momoxpan.

Esto se sabe debido a que el vehículo fue visto en la zona de Prolongación Reforma, sobre el Boulevard Esteban de Antuñano, en compañía de un hombre, quien se desconoce su implicación en los hechos.

Las placas de Lady Gasolina han sido captadas en otras gasolineras huyendo tras llenar su tanque, ya que también se reportó su tipo de robo en Parque Ecológico, aunque sin videos compartidos.