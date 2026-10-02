Bernardo Bosch, hermano de la Miss Universo 2025 Fátima Bosch, se registró en Morena por la coordinación de una diputación federal rumbo a las elecciones 2027.

“He decidido registrarme para participar en la definición de la coordinación distrital federal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el distrito 5 federal de Tabasco” Bernardo Bosch, político y ganadero

El también sobrino de la expresidenta del Senado y ahora titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Mónica Fernández Balboa, confirmó su inscripción en un mensaje en video en redes sociales.

Bernardo Bosch, listo para llegar a la Cámara de Diputados

Bernardo Bosch se dijo listo para esta nueva etapa en la que busca seguir poniendo su preparación al servicio del movimiento de la Transformación desde la Cámara de Diputados.

El joven ganadero y columnista en medios de comunicación recordó que ya ha caminado las comunidades de Tabasco como parte del movimiento de Morena.

Fátima Bosch felicita a Bernardo Bosch por sus aspiraciones políticas

Los comentarios de la actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, no faltaron, ante el anuncio político de su hermano.

Fátima Bosch Fernández felicitó a su hermano, por su “preparación, compromiso y amor por servir a los demás”.

En redes sociales ha recibido cometarios con emojis de su madre Vanessa Fernández Balboa y de la nuera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Carolyn Adams.

De la misma manera ha reaccionado positivamente y le ha refrendado su apoyo la senadora de Yucatán por Morena, Verónica Camino.

¿Bernardo Bosch buscará ser presidente de México?

Durante la polémica concentración de Miss Universo en Tailandia en 2005, Vanessa Fernández Balboa presentaba a su hijo como el “próximo presidente de México”.

Seguidores de concursos de belleza se acercaron a la familia de Fátima Bosch, donde conocieron a los integrantes que la acompañaban días antes de la final, y preguntaron si él participaría en ese tipo de certámenes, lo cual fue respondido diciendo que en realidad su mundo es la política.