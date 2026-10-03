Cinépolis reconoció ante clientes afectados un error en su sistema durante la preventa de Avengers: Doomsday, después de cargar funciones con una fecha incorrecta en Monterrey.

La falla ocurrió en el complejo Punto Valle, donde algunas entradas quedaron asignadas al miércoles 16 de diciembre, aunque el estreno oficial será el jueves 17.

Tras detectar el problema, Cinépolis contactó a los compradores para disculparse y explicar que deberá modificar los boletos adquiridos, debido a que la película no estará disponible el día indicado.

¿Qué pasará con los boletos de Avengers: Doomsday?

Cinépolis informó mediante correo electrónico que se pondrá en contacto directamente con los clientes afectados de la función de Avengers: Doomsday, para explicarles las alternativas disponibles para corregir la fecha.

Avengers: Doomsday revela su avance en Comic-Con (Tomada de video)

Entre las opciones planteadas está modificar las entradas para que correspondan al día oficial del estreno, sin que el error implique necesariamente perder los boletos comprados.

Cinépolis también solicitó a los afectados proporcionar un número telefónico para brindar atención personalizada y revisar cada caso relacionado con la función asignada.

Otra alternativa consiste en acudir directamente al complejo Punto Valle para conocer las opciones disponibles y realizar el ajuste correspondiente de las entradas adquiridas.

El incidente comenzó a circular en redes sociales cuando uno de los compradores preguntó si otros clientes habían recibido mensajes similares o si podía tratarse de fraude.

La situación se originó cuando el sistema cargó funciones del filme para el miércoles 16 de diciembre, un día antes de la fecha oficial anunciada.

Actualmente, la página de Cinépolis muestra el jueves 17 de diciembre como fecha de preventa, por lo que el error permanece limitado a las funciones afectadas actualmente.