El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, destacó la importancia del examen de control, que es el dar certidumbre sobre los resultados.

“Precisamente con lo que estamos haciendo, a través del examen de control, es dar certidumbre de que la Universidad cuando detecta alguna anomalía la corrige [..]”. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

La tarde de este jueves 13 de agosto, Leonardo Lomelí supervisó el examen de control desde la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Oaxaca, en el segundo día de su aplicación.

Mencionó a su vez la situación del examen de ingreso de licenciatura y aclaró que si bien están investigando lo ocurrido con Territorium Life, también tienen certeza de que hubo trampas.

Leonardo Lomelí destaca examen de control de la UNAM para dar certeza

Durante la supervisión del examen, Leonardo Lomelí aseguró que el examen de control de la UNAM busca dar certeza no sólo a aspirantes y sus familias, también a toda la nación.

Leonardo Lomelí destaca que examen de control de la UNAM busca dar certeza (UNAM)

Leonardo Lomelí señaló que se busca la certeza de que sólo ingresarán a la UNAM quienes cuentan con el suficiente conocimiento no sólo para el examen, sino para su futuro profesional.

Por lo mismo, Leonardo Lomelí refrendó la capacidad de la UNAM de corregir las anomalías, no sólo con la prueba, también con todas las investigaciones que se están realizando.

Por lo que Leonardo Lomelí invitó a los aspirantes y postulantes del examen de control que no acepten ningún tipo de ayuda indebida y confíen en sus capacidades.

Leonardo Lomelí dará respuesta a cada una de las inquietudes por examen de control

Referente a las problemáticas de algunos aspirantes que no fueron citados al examen de control de la UNAM, Leonardo Lomelí aseguró que dará respuesta a cada uno.

El rector explicó que será a más tardar la próxima semana cuando se atenderán los casos, además de asegurar que se tendrá una respuesta con base en la situación y la evidencia.

También aseguró que se atienden los casos en los que la responsabilidad recae en la empresa encargada del examen de ingreso, para la que se mantienen las investigaciones.