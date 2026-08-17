Desde el 12 y hasta el próximo 19 de agosto, se llevará a cabo el examen de control de la UNAM presencial que se aplica luego de las fallas detectadas en la prueba en línea.

Como parte del proceso para seleccionar a los aspirantes para el nivel licenciatura en el ciclo escolar 2026-2027, se reportó que 2 estudiantes intentaron hacer trampa.

Examen de control de la UNAM en CDMX (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Cabe destacar que desde el lunes 17 y hasta el miércoles 19 de agosto de 2026, se está realizando la aplicación del examen de control de la UNAM en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX).

Dos aspirantes intentaron hacer trampa en examen de control de la UNAM

Ante las fallas de seguridad que habrían permitido que estudiantes realizaran procesos fraudulentos en la prueba en línea, la UNAM decidió aplicar un examen de control para el ingreso a nivel licenciatura.

El miércoles 12 de agosto inició la aplicación de la prueba presencial que concluirá hasta el miércoles 19 y, durante el proceso, dos aspirantes fueron detectados por intentar hacer trampa.

Examen de control de la UNAM en CDMX (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

De acuerdo con la información que se ha difundido, fueron dos estudiantes que aplicaron el examen de control en Tijuana y León, quienes fueron sorprendidos por el personal de vigilancia.

Los reportes indican que mientras aplicaban el examen presencial, los aspirantes solicitaron permiso para ir al baño y en ese momento habrían intentado incurrir en la trampa.

En específico, se establece que ambos pretendían usar sus teléfonos celulares para buscar algunas respuestas, por lo que tras ser detectados terminaron por ser suspendidos de la prueba.

Aspirantes a la UNAM realizan examen de control en la CDMX

Como parte del proceso de selección de aspirantes para el nivel licenciatura, la UNAM ya está aplicando las pruebas presenciales en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Al respecto, la UNAM dio a conocer que durante los 3 días en los que se aplicará el examen de control —del 17 al 19 de agosto— se tiene previsto que asistan cerca de 53 mil estudiantes.

Se tiene contemplado que apliquen 6 mil estudiantes por cada uno de los tres turnos que se realizan cada día; es decir, 18 mil durante una jornada completa.

Cabe destacar que para evitar incidentes fraudulentos y detectar los intentos de trampa, notarios y personal de vigilancia revisan el desarrollo de los exámenes de control.