Este lunes 17 de agosto de 2026 comenzó la aplicación del examen de control presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX), donde 53 mil 568 aspirantes realizarán la prueba para ingresar a una licenciatura.

Desde las 5:30 horas, los aspirantes comenzaron a formarse en la puerta 5 del Palacio de los Deportes. Posteriormente, alrededor de las 7:00 horas, comenzaron a ingresar al recinto.

El primer turno del examen de control UNAM 2026 está programado para iniciar a las 9:00 horas, por lo que durante las primeras horas de este lunes se registraron largas filas en las inmediaciones del recinto.

La aplicación del examen en CDMX se realizará durante tres días: 17, 18 y 19 de agosto de 2026, con miles de jóvenes distribuidos en diferentes turnos.

Las y los aspirantes ingresan al Palacio de los Deportes en la CDMX para la aplicación del Examen de Control Presencial de la UNAM 👇. pic.twitter.com/laqmhV8hEp — UNAM (@UNAM_MX) August 17, 2026

¿Cuáles son los horarios del examen de control UNAM en CDMX?

Los aspirantes que presenten el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM en el Palacio de los Deportes serán distribuidos en tres turnos:

Primer turno: de 9:00 a 12:00 horas.

Segundo turno: de 13:00 a 16:00 horas.

Tercer turno: de 17:00 a 20:00 horas.

Los aspirantes que tengan programada la prueba para el martes 18 o miércoles 19 de agosto también serán distribuidos en estos tres horarios.

¿Qué recomienda la UNAM para presentar el examen presencial en CDMX?

Entre las recomendaciones de la UNAM para los aspirantes que realizarán el examen presencial destacan:

Llegar con al menos una hora de anticipación para completar el proceso de registro y evitar contratiempos.

Presentar una identificación oficial vigente.

Llevar el comprobante de cita impreso.

Además, existen restricciones para ingresar al recinto. Los aspirantes no podrán llevar teléfonos celulares, relojes inteligentes ni otros dispositivos electrónicos durante la aplicación de la prueba.

¿Cómo fueron los exámenes de control de la UNAM en otros estados?

De acuerdo con un balance de la propia UNAM, la aplicación del examen para ingresar a licenciatura comenzó el pasado 13 de agosto y concluyó sin contratiempos en las sedes de León, Guanajuato, y Oaxaca.

En León, durante los dos días de aplicación, acudieron mil 717 aspirantes, mientras que en Oaxaca se presentaron 894 personas que estaban registradas para realizar la prueba.

Asimismo, el domingo 16 de agosto se llevó a cabo el Examen de Control Presencial en Tijuana, Baja California, donde los aspirantes fueron distribuidos en dos turnos.

En las sedes donde ya se aplicó la prueba, los jóvenes fueron atendidos bajo un esquema de turnos y resolvieron un examen de 120 reactivos en formato digital, mediante una tableta sin conexión a internet y con supervisión presencial permanente.

Cabe recordar que el portal Tu Sitio permanece habilitado para que las y los aspirantes puedan generar su cita hasta un día antes de la fecha programada para realizar el examen en cada sede.