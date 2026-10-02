¿Andrés Manuel López Beltrán está realizando campaña anticipada? De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), es necesario que se cumplan ciertos requisitos jurídicos para que pueda ser considerado como tal.

De acuerdo con el consejero del INE, Uuc-kib Espadas, aunque pueda percibirse que existe una campaña de autopromoción, los criterios fijados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señalan en qué casos puede una campaña ser considerada anticipada.

Esto ante los señalamientos de una posible campaña anticipada por parte de López Beltrán, quien inició recorridos por Tabasco el pasado 2 de agosto y que participará en el proceso interno de Morena para una candidatura a diputado federal en las elecciones 2027.

¿Andrés Manuel López Beltrán está realizando campaña anticipada? Esto dice el INE

De acuerdo con el consejero Uuc-kib Espadas, el INE no puede considerar un acto anticipado de campaña el recorrido que Andrés Manuel López Beltrán está realizando por Tabasco.

El consejero del INE resaltó que el instituto no puede declarar ni sancionar legalmente acciones que no estén respaldadas por un mandato judicial del TEPJF.

“Yo entiendo que eh pues cuando el sentido común nos dice que alguien se está promoviendo para un cargo se espera que la autoridad electoral es decir el INE establezca límites Pero recordemos que la ley es la ley pero el mandato judicial es el mandato judicial” consejero del INE, Uuc-kib Espadas

En este sentido, el consejero resaltó que, para que alguna acción pueda ser considerada campaña anticipada en las elecciones 2027, debe de cumplirse con condiciones como:

Intencionalidad: llamado explícito al voto por sí mismo o por un partido político.

Territorialidad: que las acciones se realicen dentro del territorio donde se aspira al cargo.

Competencia entre lo local y federal: El INE sólo puede intervenir si se trata de aspiraciones a cargos federales

Fiscalización: Mientras no exista una declaratoria de actos anticipados, los recursos se fiscalizan como gasto ordinario del partido.

Límite entre militancia y campaña: La frontera entre la promoción política cotidiana y la campaña electoral suele ser difusa, por lo que se debe vigilar más el uso de los recursos públicos.

“El INE no puede actuar frente a acciones de personas que hagan promoción política; no puede actuar como si se tratara o hubiera intenciones electivas; el INE no las puede tratar como tales porque hay condiciones establecidas por el Tribunal.” consejero del INE, Uuc-kib Espadas

Asimismo, señaló que el INE no puede actuar hasta que sin que se cumplan dichas condiciones y no se fiscaliza mientras no se declare formalmente como campaña o precampaña