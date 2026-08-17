En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier de la Fuente Hernández, se disculpó con aspirantes por anomalías en examen virtual de licenciatura.

En una conferencia de prensa ante distintos medios de comunicación como Reforma, el secretario general de la UNAM, reconoció que la intención de generar una mayor equidad en el acceso a la educación superior, desde cualquier lugar, no resultó y se debió aplicar un examen de control.

“Podías estar (haciendo el examen) en muchos lugares sin desplazarte, no se dio así por condiciones que ya sabemos” Javier de la Fuente. Secretario general de la UNAM

Este año, por primera vez, la UNAM realizó en línea su examen de ingreso a licenciatura. Al momento de su revisión, se detectaron irregularidades y resultados atípicos que llevaron a suspender algunas inscripciones.

Aunado a eso, se estableció un examen de control presencial para determinados aspirantes.

Jóvenes realizando el examen de control presencial de la UNAM (Jorge Ortega Hernández)

Ante esto, el secretario general de la UNAM, ofreció una disculpa.

“Hay que pedir una disculpa. Al final del día, sucedió algo inesperado, algo que rebasó cualquier expectativa, algo en lo que no tuvieron que ver muchos jóvenes, los que lo hicieron de manera normal y formal y que estuvieron muchos meses estudiando y que están siendo afectados con el estrés y con la incertidumbre de un nuevo examen” Javier de la Fuente. Secretario general de la UNAM

UNAM y aspirantes aprenderán de lo ocurrido

Javier de la Fuente Hernández -de 69 años- está seguro de que lo ocurrido deja un doble mensaje, pero sobre todo un aprendizaje para la UNAM y a los aspirantes.

Hoy los aspirantes que hicieron trampa, tienen claro que la UNAM actuará de forma inmediata ante cualquier irregularidad.

“Si algo no funciona y está mal, y tú utilizaste métodos prohibidos que te ponen en ventaja sobre los demás, no lo vamos a tomar y vamos a actuar en consecuencia” Javier de la Fuente. Secretario general de la UNAM

Con esto en mente, la comunidad estudiantil tomará consciencia de los actos que definirán su futuro, los cuales siempre puede corregir.

“El mensaje es importante para la sociedad de que puedes corregir. Siempre hay tiempo para cambiar, lo que no puedes es ocultarlo, minimizarlo. No puedes quedarte pasmado ni paralizado” Javier de la Fuente. Secretario general de la UNAM

En en ese sentido, ante una situación desconocida, la UNAM actuó de una forma muy rápida, transparente “y ya aprendió mucho”.