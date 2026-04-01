Claudia Sheinbaum confirmó la renuncia de Rafael Marín Mollinedo como director general de la Agencia Nacional de Aduanas y descartó que el motivo esté relacionado con un mal desempeño o con las elecciones 2027.

“Aprovecho; ayer salió publicado y en efecto, Rafael Marín dejó la la dirección general de la Agencia Nacional de Adunas. Él me había dicho que se quería quedar exclusivamente un año… ya de hecho lleva un poquitos más, nos va a ayudar en Yucatán como delegado ya sea de Bienestar o de Gobernación, él vive en Quintana Roo… para todos aquellos que dicen que es por motivos electorales, no; o que hizo un mal papel, al contrario… Aduanas realizó una recaudación impresionante en 2025” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 1 de abril de 2026, Sheinbaum reconoció el trabajo de Rafael Marín Mollinedo, quien ahora será delegado del gobierno en Yucatán.

El cargo será asumido por Héctor Alonso Romero Gutiérrez, joven funcionario que ha trabajado en la transformación digital de Aduanas.

Rafael Marín Mollinedo fue director de Aduanas en dos periodos

Rafael Marín Mollinedo fue director de Aduanas en el sexenio de ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de diciembre de 2022 a junio de 2023.

Regresó para el periodo de febrero de 2025 hasta este 31 de marzo de 2026 en la administración de Claudia Sheinbaum.

En ese mismo periodo regresó con él Alex Tonatiuh Márquez Hernandez, nombrado director de Investigación Aduanera, funcionario al que Estados Unidos le retiró su visa, conocido como Lord Relojes y a quien se le señala de presuntos actos de corrupción.

Durante la gestión de Rafael Marín Mollinedo creció el fenómeno de huachicol fiscal, esquema del que fue clave Aduanas y se le señala de actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones 2027 a pesar de ser funcionario.

Claudia Sheinbaum anuncia al sustituto de Rafael Marín Mollinedo en Aduanas

Claudia Shienbaum dijo que quien sustituirá a Rafael Marín Mollinedo será un perfil joven que ya ha venido trabajando en la transformación digital de aduanas: Héctor Alonso Romero Gutiérrez.

El joven funcionario tendrá la responsabilidad de aumentar la recaudación de Aduanas e incorporar nuevas tecnologías.

Rafael Marín Mollinedo en la encuesta MetricsMx

En la encuesta MetricsMx de febrero para el estado de Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo contaba con la segunda mejor posición dentro de los perfiles de Morena.

No obstante, Ana Patricia Peralta de la Peña, encabezó las preferencias con un 20.3%.