Rafael Marín Mollinedo acudió este lunes 25 de mayo a la sede de Morena en el estado de Quintana Roo e hizo públicas sus aspiraciones por la candidatura del estado en las elecciones de 2027.

Apuntando a la gubernatura, Rafael Marín dejó hace unos días su cargo en la Secretaría del Bienestar en Yucatán, adelantando que comenzaría a visitar Quintana Roo para ir platicando con la gente.

Rafael Marín se enlista para la candidatura de Quintana Roo con Morena en 2027

Tras dejar su cargo como delegado del Bienestar en Yucatán, Rafael Marín acudió a la sede de Morena en Quintana Roo para enlistarse como aspirante para ser coordinador estatal de la Cuarta Transformación.

¿Quién es Rafael Marín Mollinedo? (Rafael Marín Mollinedo vía Facebook)

De acuerdo con la información, Marín fue recibido por Johana Acosta Conrado, dirigente de Morena en Quintana Roo, quien precisó que existe “piso parejo” para todos los aspirantes y que prevalecerá la unidad.

“Vengo al pase de lista con mi partido, a ponerme a las órdenes y a manifestar mi interés de participar en el proceso interno de selección del coordinador de la Transformación en Quintana Roo”. Rafael Marín

Rafael Marín asegura que tiene las condiciones y está a la altura para participar en el proceso interno de Morena por la candidatura de Quintana Roo; recordó que es uno de los fundadores del partido.

Morena tiene previsto iniciar formalmente su proceso interno rumbo a las elecciones de 2027 el próximo 22 de junio de 2026, fecha en la que comenzará la selección de las llamadas “coordinaciones estatales”.

Primero se publicarán las convocatorias y se abrirá el registro; después habrá filtros internos y encuestas para reducir el número de perfiles, y finalmente Morena definirá quién encabezará la coordinación estatal.

La figura de coordinador estatal se convertiría en el candidato a la gubernatura en cada entidad y, en el caso de Quintana Roo, perfiles como Rafael Marín ya comenzaron a moverse de cara a esa etapa interna.