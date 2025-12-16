Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirma la salida de Alex Tonatiuh Márquez, director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Esta salida ocurre después de que el funcionario federal fuera señalado crimen organizado e irregularidades en su patrimonio, además de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le retiró la visa.

Situaciones que el Gobierno de México dijo no tener conocimiento hasta el momento y que la decisión de remover a Alex Tonatiuh Márquez fue tomada por el director de la ANAM, Rafael Fernando Marín Mollinedo.

Si hay ilícitos, Alex Tonatiuh Márquez de Aduanas podría ser investigado adelanta Sheinbaum

Aunque no ofreció muchos detalles de su salida, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional en su conferencia mañanera del pueblo del martes 16 de diciembre dijo que en caso de existir algún ilícito en torno a Alex Tonatiuh Márquez de Aduanas, este ex funcionario podría ser investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o causa penal entonces se podría denunciar con la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que se encargaría de investigarlo.

“No, es una decisión que tomó el director de Aduanas, y si hay algún señalamiento de que cualquier servidor público estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (...) Si en su revisión encuentra algún problema que tenga que ver con penal, lo denunciará directamente la Fiscalía General de la República y ellos tienen que investigarlo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

🚨 Alex Tonatiuh Márquez sale de la Agencia Nacional de Aduanas de México



“Fue una decisión de él”, sostiene Sheinbaum



La salida se da tras la cancelación de su visa por 🇺🇸 EU y luego de que en julio se exhibiera su lujosa colección de relojes pic.twitter.com/1zIi7ReWLe — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 16, 2025

Sin embargo, la presidenta de México negó que la salida de Alex Tonatiuh Márquez de la ANAM tuviera que ver con huachicol fiscal, aunque resaltó que la decisión fue tomada por Rafael Marín.

Sostuvo que se podría investigar en caso de presentarse alguna irregularidad porque su Gobierno “no es tapadera de nadie”.

Estas declaraciones surgen en medio de este retiro de la visa de Alex Tonatiuh Márquez de Estados Unidos, así como otros escándalos que lo rodean como la adquisición de relojes de lujo.

Además de hacer operaciones con la empresa Aledo S.A. de C.V., investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la que se decía que era una de sus fuentes de ingresos.