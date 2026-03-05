A más de un año del hecho, se informó que Tonatiuh Márquez, exdirector de Investigación Aduanera en la ANAM, perdió su visa en Estados Unidos debido a sus relojes de lujo con los que intentaba ingresar a ese país.

“Fue por lo de los relojes, ya ven como son los estadunidenses, de repente amanecen… Parece que por eso, por el caso de los relojes (se le revocó la visa) Rafael Marín Mollinedo, director de la ANAM

Según detalló Rafael Marín Mollinedo, actual director de la ANAM, las autoridades fronterizas retuvieron en febrero de 2025 al entonces funcionario por su colección de relojes valuada en 7.5 millones de pesos.

Sin embargo, justificó que los relojes de lujo están incluidos en su declaración patrimonial, al tiempo que señaló que hasta ahora no existe ninguna investigación contra Tonatiuh Márquez en México.

ANAM moderniza aduanas con inteligencia artificial y control automatizado. (Cortesía )

Tonatiuh Márquez renunció a ANAM por escándalo de su visa en Estados Unidos

Cuestionado por medios, Rafael Marín Mollinedo reconoció que la renuncia de Tonatiuh Márquez a su puesto como director de Investigación Aduanera en la ANAM se debió al escándalo de haber perdido su visa en Estados Unidos.

“Ya se fue, se fue de la Aduana, salió en los medios que le habían retirado la visa y eso genera una incertidumbre, situación jurídica, se tuvo que ir” Rafael Marín Mollinedo, director de la ANAM

Rafael Marín Mollinedo añadió que Tonatiuh Márquez, quien era encargado de investigar el ‘huachicol fiscal’, ayudó notablemente en esa encomienda, lo que se refleja en que el “robo de combustible ha reducido bastante”.

“El huachicol fiscal se ha reducido bastante, se ha reducido mucho contrabando, no sabría cómo medirlo, han aumentado las ventas de Pemex, de los privados y sí hemos atacado bastante ese rubro”, refirió.

Claudia Sheinbaum se pronunció en 2025 tras renuncia de Tonatiuh Márquez

En el 2025, tras el retiro su visa, la misma presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Tonatiuh Márquez ayudó al dar información con relación al caso de huachicol fiscal.

“Él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el en el puerto de Tampico” Claudia Sheinbaum

Además, dijo que no tenía conocimiento de investigaciones contra él y que, en caso de existir alguna pesquisa, esto sería informado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.