Rafael Marín, ex titular de la Agencia Nacional de Aduanas, será delegado en Quintana Roo y no en Yucatán como se había anunciado tras su renuncia.

La salida del ex titular de la Agencia Nacional de Aduanas fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de abril, quien destacó que su salida no tiene intenciones electorales.

“Aprovecho; ayer salió publicado y en efecto, Rafael Marín dejó la la dirección general de la Agencia Nacional de Adunas. Él me había dicho que se quería quedar exclusivamente un año... de hecho lleva un poquitos más, nos va a ayudar en Yucatán como delegado ya sea de Bienestar o de Gobernación, él vive en Quintana Roo… para todos aquellos que dicen que es por motivos electorales, no, o que hizo un mal papel, al contrario… Aduanas realizó una recaudación impresionante en 2025” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En su lugar queda Héctor Alonso Romero Gutiérrez, quien se ha desempeñado en transformación digital de Aduanas.

Rafael Marín sería delegado en Quintana Roo tras su salida de Aduanas

Rafael Marín podría ser enviado como delegado a Quintana Roo luego de su salida de la Agencia Nacional de Aduanas.

La presidenta señaló que aún no sabe si será delegado de Gobernación o del Bienestar; mientras que su destino está entre:

Quintana Roo

Yucatán

Tabasco

Cabe señalar que el mismo Rafael Marín ha señalado su aspiración a la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.

El pasado 5 de marzo, el entonces titular de Aduanas aseguró que “todo el que respira aspira”.

Sin embargo, destacó en ese momento que no había compartido con la presidenta sus aspiraciones y destacó que para hacerlo, requería permiso para dejar su importante responsabilidad al frente de la Agencia Nacional de Aduanas.