Héctor Alonso Romero es el nuevo director general de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) quien sustituye a Rafael Marín Mollinedo.

Las críticas por su llegada no se han hecho esperar y ya se menciona que su experiencia en gobierno solo tiene que ver con CFE, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que ha venido trabajando en la digitalización de Aduanas. Te contamos lo que se sabe de quien es Héctor Alonso Romero:

¿Quién es Héctor Alonso Romero?

¿Qué edad tiene Héctor Alonso Romero?

¿Quién es la esposa Héctor Alonso Romero?

¿Qué signo zodiacal es Héctor Alonso Romero?

¿Cuántos hijos tiene Héctor Alonso Romero?

¿Qué estudió Héctor Alonso Romero?

¿En qué ha trabajado Héctor Alonso Romero?

¿Quién es Héctor Alonso Romero?

Héctor Alonso Romero Gutiérrez es un funcionario y profesor mexicano que dirigirá a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) tras la saluda de Rafael Marin Mollinedo.

¿Quién es Héctor Alonso Romero? Nuevo titular de Agencia Nacional de Aduanas (Redes sociales )

¿Qué edad tiene Héctor Alonso Romero?

Se desconoce la edad exacta de Héctor Alonso Romero, pero la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que es un funcionario joven con una amplia carrera.

¿Quién es la esposa Héctor Alonso Romero?

Se desconoce si Héctor Alonso Romero está casado.

¿Qué signo zodiacal es Héctor Alonso Romero?

Ese dato no se tiene al desconocerse su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Héctor Alonso Romero?

No se sabe si Héctor Alonso Romero es padre de familia.

¿Qué estudió Héctor Alonso Romero?

Héctor Alonso Romero tiene estudios en universidades privadas de México y el extranjero.

Es ingeniero en Desarrollo Sostenible por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Finanzas y Mercado Energético por la Universidad de Edimburgo en Escocia.

También cuenta con un diplomado en Competencia Económica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

¿En qué ha trabajado Héctor Alonso Romero?

Héctor Alonso Romero ha trabajado en la digitalización de Aduanas desde la Agencia de Transformación Digital, donde ademas ha ocupado el cargo de director general de Política de Telecomunicaciones.

También ha sido subdirector de Estrategia Comercial de la CFE, consultor experto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), miembro del consejo de administración de Altán Redes y profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey.

Claudia Sheinbaum anuncia a Héctor Alonso Romero como sustituto de Rafael Marín Mollinedo en Aduanas

El 1 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum anuncio a quien sustituyó a Rafael Marín Mollinedo y dijo que se trata de Héctor Alonso Romero Gutiérrez.

El joven funcionario tiene la responsabilidad de aumentar la recaudación de aduanas, incorporar nuevas tecnologías, entre otras tareas.