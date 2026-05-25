Morena Nuevo León formalizará este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez por presuntos actos de corrupción que involucran el uso de recursos públicos.

Dirigentes morenistas, en conferencia de prensa este 25 de mayo, exhibieron carteles con transferencias por alrededor de 200 millones de pesos desde el erario estatal hacia el despacho jurídico Firma Jurídica y Fiscal Abogados, vinculado a Samuel García, Mariana Rodríguez y su familia.

“Acudiremos de manera personal ante la Fiscalía Federal de la República (FGR) para presentar formalmente una denuncia para solicitar que se investiguen estos posibles actos de corrupción, de esta triangulación financiera de estos conflictos de intereses, y de promoción personalizado que van relacionados directamente con el gobernador del estado, Samuel García y también de la señora Mariana Rodríguez.” Morena Nuevo León

Morena Nuevo León denuncia a Samuel García y Mariana Rodríguez ante FGR por triangulación millonaria

Se reveló durante una conferencia de prensa que Morena Nuevo León presentará mañana una denuncia ante la FGR contra Samuel García y Mariana Rodríguez por:

Triangulación financiera

Conflictos de interés

Uso indebido de fondos para promoción personalizada en redes sociales

La acusación de los líderes morenistas se suma a una investigación previa de la FGR revelada por Reforma, que detectó un esquema de triangulación a través de proveedores del gobierno de Nuevo León, procesadoras de pagos y empresas en Texas; estos recursos habrían servido para financiar publicidad digital del gobernador Samuel Garcia y su esposa Mariana Rodríguez.

“Esta decisión responde a una obligación moral y ética que tenemos con el pueblo de Nuevo León, porque mientras que todo esto ocurre, todas todos somos testigos, muchos de ustedes incluso a través de los medios, lo han hecho píublico. Nuevo León sigue enfrentando muchos problemas de movilidad, de contaminación, de falta de suministro vital del agua en muchos de los municipios mientras que se retienen estos presupuestos que les deben de dar sin politizar el tema de los presupuestos a las presidentas y presidentes municipales.” Morena Nuevo León

Hasta el momento, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha negado las acusaciones y asegurado que no recibe un solo peso del erario estatal para su publicidad.

Sin embargo, las facturas y transferencias presentadas por Morena y medios como Reforma mantienen el escándalo de Samuel García y Mariana Rodríguez en el centro de la atención nacional.