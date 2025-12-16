Rafael Fernando Marín Mollinedo es un economista y funcionario público con una carrera consolidada en el aparato gubernamental mexicano, especialmente en áreas de infraestructura, logística y comercio exterior. Descubre quién es el titular de la ANAM.
¿Quién es Rafael Fernando Marín Mollinedo?
Rafael Fernando Marín Mollinedo es un funcionario público mexicano que actualmente se desempeña como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), organismo que se encarga de la regulación, fiscalización y modernización del sistema aduanero del país.
Marín Mollinedo fue designado por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso en diversas ocasiones, ocupando un papel central en la estrategia aduanera y de comercio exterior de México.
¿Qué estudió Rafael Fernando Marín Mollinedo?
Rafael Fernando Marín Mollinedo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.
¿En qué ha trabajado Rafael Fernando Marín Mollinedo?
La trayectoria de Fernando Marín combina cargos públicos en diversas áreas del gobierno federal y experiencia en el sector público:
- Director General de Servicios Urbanos del DF, en los 2000
- Director General de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la CDMX, en los 2000
- Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, del 2016 al 2018
- Director General del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), del 2019 al 2022
- En diciembre del 2022 fue nombrado como Titular de la ANAM
- Representante Permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) del 2023 al 2024
- Febrero del 2025 regresa como Titular de la ANAM