Rafael Fernando Marín Mollinedo es un economista y funcionario público con una carrera consolidada en el aparato gubernamental mexicano, especialmente en áreas de infraestructura, logística y comercio exterior.

¿Quién es Rafael Fernando Marín Mollinedo?

Rafael Fernando Marín Mollinedo es un funcionario público mexicano que actualmente se desempeña como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), organismo que se encarga de la regulación, fiscalización y modernización del sistema aduanero del país.

Marín Mollinedo fue designado por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso en diversas ocasiones, ocupando un papel central en la estrategia aduanera y de comercio exterior de México.

¿Qué edad tiene Rafael Fernando Marín Mollinedo?

No se conoce la edad exacta de Rafael Marín Mollinedo; sin embargo, de acuerdo con información y publicaciones de felicitaciones, tendría más de 55 años de edad.

¿Rafael Fernando Marín Mollinedo tiene esposa?

No hay información disponible sobre su vida sentimental, pues ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada, dejando ver solo sus logros profesionales.

¿Qué signo zodiacal es Rafael Fernando Marín Mollinedo?

Al no tenerse la fecha exacta de su nacimiento, se desconoce qué signo zodiacal es Rafael Fernando Marín.

¿Rafael Fernando Marín Mollinedo tiene hijos?

No hay datos públicos confiables que indiquen si Rafael Marín Mollinedo tiene hijos, pues su vida personal no es pública.

¿Qué estudió Rafael Fernando Marín Mollinedo?

Rafael Fernando Marín Mollinedo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿En qué ha trabajado Rafael Fernando Marín Mollinedo?

La trayectoria de Fernando Marín combina cargos públicos en diversas áreas del gobierno federal y experiencia en el sector público: