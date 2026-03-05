El director general de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Mollinedo, aceptó que pidió la renuncia de Alex Tonatiuh como director de Investigación Aduanera en la ANAM tras el retiro de su visa en Estados Unidos.

“Ya se fue, se fue de la Aduana, salió en los medios que le habían retirado la visa y eso genera una incertidumbre, situación jurídica, se tuvo que ir” Marín Mollinedo, director de la ANAM

El director de la ANAM detalló que autoridades de Estados Unidos le habrían retirado la visa a Alex Tonatiuh en febrero de 2025 por la colección de relojes de lujo, valuada en 7.7 millones de pesos, que portaba en ese momento.

Aunque Marín Mollinedo explicó que dichos relojes fueron incluidos por Alex Tonatiuh en su declaración patrimonial, reiteró que la situación con su visa daba una imagen de “incertidumbre” a la ANAM.

Estados Unidos revoca la visa a un alto funcionario mexicano vinculado a caso de huachicol fiscal (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Marín Mollinedo niega investigaciones contra Tonatiuh Márquez tras retiro de visa en Estados Unidos

Entrevistado en Palacio Nacional, al salir de una reunión con agentes aduanales, el titular de la ANAM señaló que hasta ahora no existe ninguna investigación contra Tonatiuh Márquez en México tras el retiro de su visa.

Aun así, Marín Mollinedo confirmó que solicitó la renuncia de Tonatiuh Márquez debido a la decisión del gobierno de Estados Unidos relacionada con su colección de relojes de lujo.

“Fue por lo de los relojes, ya ven como son los estadunidenses, de repente amanecen… Parece que por eso, por el caso de los relojes (se le revocó la visa) Marín Mollinedo, director de la ANAM

Sobre el combate al huachicol fiscal, el titular de la ANAM reconoció el trabajo de Tonatiuh Márquez para reducir ese delito, lo que puede constatarse en que el “robo de combustible ha reducido y las ventas de Pemex aumentado”.

Conocido por algunos como “Lord Relojes”, Alex Tonatiuh se vio envuelto en una polémica en febrero de 2025 luego de que Estados Unido le quitara la visa, lo que se suma a otras acusaciones en su contra por delitos de lavado de dinero.